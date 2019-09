Mladý útočník byl totiž dopsán do sestavy pro zápas FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY s Vyšehradem až po zranění spoluhráče Erika Prekopa při rozcvičce. Slovenský forvard schytal ránu do brňavky a necítil nohu.

„Nebylo to ani moc složité. Dostal jsem se do půlky rozcvičky, takže to šlo,“ odmítal Šípek, že by šel do utkání nepřipraven. „Jen pak v kabině to bylo narychlo. Musel jsem zkontrolovat standardky,“ popsal další proces. Při něm potřeboval načíst taktické věci, které jako původní náhradník neměl tolik pod kůží. „Ale jinak to bylo víceméně normální. Nic hrozného,“ dodal.

Nakonec se to i potvrdilo. Dvě minuty před poločasovou přestávkou reprezentant do dvaceti let duel rozsekl. Trefil se šikovně z voleje. „Popravdě: Ani jsem nemířil. Hezky to zapadlo na přední tyč, ale hlavně jsem rád, že jsem pomohl ke třem bodů. I když to nebylo moc koukatelné, utáhli jsme to společně.“