Úvodní východočeské derby ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE nové sezony přinese velký comeback. Dlouholetý fotbalista Hradce Jiří Janoušek dorazí v pátek pod lízátka s Chrudimí. Hraje se od 18 hodin.

Proti Třinci jste nehrál, jak je na tom vaše zranění?

Pořád se ještě neví, jestli budu moct nastoupit. Sice trénuji, ale mám úlevy. Jasno bude až v pátek.

Nestihnout derby pro zranění by byla škoda.

Jsem naštvaný. Trenér vnímá, že chci hrát. Ale ne za každou cenu. Ne, abych si zranění zhoršil a pak stál několik měsíců. V Hradci jsem byl devět let, na zápas jsem se chystal dva měsíce a byla by smůla o něj přijít.

Obzvláště, když by to byl váš první zápas proti Hradci…

Hrál jsem proti nim naposledy někdy v elévech, jako malý špunt na turnaji za hradeckou Slavii. Právě tam si mě vyhlídli. (směje se) Když nastoupím, přirozená nervozita se projeví, ale po hvizdu půjde stranou.

Hradec nemá ideální start. V čem tkví jeho problémy?

S bývalými spoluhráči v kontaktu jsem, nedávají šance. Kdyby jich jen půlku proměnili, byli by jinde. V posledních zápasech jim forma stoupla, tudíž je to pro nás ještě větší výzva.

Znamená výsledek 8:0 s Varnsdorfem varování?

Byl to zvláštní zápas. Myslím si, že to byla jen vlaštovka, nesmíme mít strach. Jsou to kluci jako my, pojedeme uhrát dobrý výsledek.

Jak pevnou pozici trenér Zdenko Frťala má?

Upřímně jsem o něj měl strach. A nejen já. V týmu panovala napjatá atmosféra, zřejmě pomohla dlouhá konzultace před Varnsdorfem. Díky posledním třem zápasům se minimálně na nějaké období zachránil.

Bylo by příjemné mu trenérskou židli znovu rozviklat?

Měl bych smíšené pocity. Největší radost budu mít, když vyhrajeme, to je jasné. Ale s trenérem Frťalou se známe, mám ho rád, byli jsme spolu dlouho ve Varnsdorfu a ani po mém odchodu se nic nezměnilo. Ale teď jsme každý na jiné lodi a budu rád, když se mu židle znovu pohne.

Votroci v dresu Chrudimi

(hráči FC Hradec Králové na hostování v Chrudimi)



Jaroslav Hlavsa: Rychlonohý obránce se usadil v základní sestavě a je platným členem obranného valu. Podílel se již na dvou čistých kontech, proti Třinci mi vinou Kesnerova ofsajdu nebyla uznána parádní trefa.



Jakub Krčál: Univerzál a nenápadná jistota. Ač si ho při utkání často nevšimnete, nevypustí jediný souboj. A s pozitivní bilancí. Proti Žižkovu se posunul do středu zálohy a ukázal, že mu ani pozice konstruktivního hráče není cizí.



Tomáš Hynek: Krajní záložník uspěl v letní přípravě Chrudimi na zkoušce, šanci ve druhé lize již dostal. Po čtyřech zápasech jeho minutáž vystoupala k třem stovkám minut, na úvodní branku ale zatím čeká.

Petr Dejnožka