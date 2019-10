Kdo zlomí soupeře vlastně už teď hrajícího o život? Kdo zajistí Hradci body na hřišti předposlední Vlašimi?

Jména, která rozhodla duel 12. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, se úplně nečekala. Za Votroky udeřili ve středních Čechách po změně stran mladíci František Čech, povoláním obránce, a největší zelenáč v týmu, sedmnáctiletý útočník Filip Firbacher.

„Vítězství je pro nás třešnička na dortu. Tabulka se láme a jsme rádi, že se držíme se špicí,“ pochvaloval si trenér Zdenko Frťala.

Čech se prosadil v 53. minutě hlavou po centru Adama Vlkanovy, pro změnu nejproduktivnějšího muže mančaftu.

„Bylo to sehrané. Cvičíme to. Jsem rád, že mě Vlčák trefil, že to vyšlo zrovna na mě,“ radoval se mladík. „Standardka nám pomohla. V takových zápasech je první gól důležitý. Bylo to nervózní a bojovné,“ doplnil.

Jedenadvacetiletý bek tak symbolicky završil svůj návrat. Celou minulou sezonu strávil na hostování ve třetí lize v Ústí nad Orlicí, začátek té letošní mu zhatilo zranění kotníku. Do sestavy se procpal až v posledních týdnech – a to na místě pravého obránce, které mu bylo dříve mírně proti srsti. „Zdá se mi, že je to zápas od zápasu lepší. Snad se nám bude dařit dál,“ glosoval svůj posun sestavou.

„U Feryho je to o hlavě. Na hostování poznal realitu dospělého fotbalu. Jeho výkony rostou a gól je pro něj odměna,“ řekl Frťala.

Druhou branku zařídil nejvýraznější talent, ale také miminko kabiny. Firbacher se v druholigovém duelu trefil vůbec poprvé. V 78. minutě využil perfektní přihrávku od Michala Leibla. V tu chvíli bylo definitivně rozhodnuto. „Víme, jaký má Fíra potenciál, ale vše je o trpělivosti,“ pronesl trenér.

V příštím kole přivítají Votroci Prostějov.

Vlašim - Hradec Králové 0:2

Fakta – branky: 53. Čech, 78. Firbacher. Rozhodčí: Klíma – Novák, Poživil. ŽK: Broukal, Januška – Šípek, Vlkanova, Leibl, Kopečný. Diváci: 525.

Vlašim: Řehák – M. Kadlec, Broukal, P. Breda, P. Pilík – Janda, P. Plachý (68. Jandera), Svoboda (83. Blecha), Januška – Průcha (75. Fotr), A. Jakubov.

Hradec: Ottmar – Čech, Kvída, Leibl, Urma – Zbrožek – Vlkanova, Jukl (84. Kopečný), Soukeník, Procházka (72. Doležal) – Šípek (61. Firbacher).

Další výsledky: Vítkovice – Dukla Praha 0:3, Brno – Varnsdorf 4:1, Sokolov – Líšeň 1:2, Vyšehrad – Jihlava 1:1, Prostějov – Žižkov 2:1.

Tabulka:

1. Pardubice 12 9 2 1 20:6 29

2. Dukla Praha 12 9 0 3 26:13 27

3. Hradec Králové 12 7 3 2 25:11 24

4. Jihlava 12 7 3 2 23:15 24

5. Brno 12 6 4 2 24:14 22

6. Ústí nad Labem 12 5 4 3 20:15 19

7. Třinec 12 5 4 3 20:16 19

8. Žižkov 12 5 2 5 20:17 17

9. Líšeň 12 4 4 4 21:21 16

10. Prostějov 12 3 5 4 13:17 14

11. Chrudim 12 3 3 6 14:25 12

12. Vyšehrad 12 3 2 7 16:19 11

13. Varnsdorf 12 2 3 7 16:35 9

14. Vítkovice 12 2 2 8 15:23 8

15. Vlašim 12 2 2 8 9:20 8

16. Sokolov 12 1 3 8 11:26 6