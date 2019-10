Nová doba: Hradec jde do derby jako outsider

Derby, zápas regionálních rivalů, nemá favorita, říká se. Je to pravda? Vždyť to poslední pražské jasně ukázalo, že to tak není. Slavia smázla Spartu na jejím stadionu, potvrdila dominanci ve fotbalovém Česku.

Fotbalová FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA: FC Hradec Králové - FK Pardubice. | Foto: Deník/ Michal Fanta