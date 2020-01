Vloni měli jasno, do jara šli s cílem urvat postup do první ligy, minimálně však do baráže, tedy udržet se do třetího místa v tabulce. Nakonec skončili Votroci ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE na páté pozici.

Boje o elitu byly bez nich.

Letos jsou rovněž na dostřel špičce. Po podzimu seve druhé lize usadili na páté figuře. Na první Pardubice ztrácí pět bodů, na druhou Jihlavu dva, na třetí Brno jediný.

Dobré výchozí postavení…

Přesto Jiří Sabou, výkonný ředitel klubu, nevysílá do éteru velkohubé plány. „O baráži nemluvíme. Já ani nechci. Ale znáte mě,“ říká. Ano, bývalý ligový záložník už jako hráč nenáviděl porážky. „Chci pořád vyhrávat,“ přizná.

Aby se to dařilo, začne se už dnes tým chystat na jarní část, do níž vstoupí na začátku března domácím střetem s brněnskou Líšní.

Takže půjdete po postupu?

Už nechci říkat, jestli chci hrát o postup, jestli chci do baráže. Ale jsem maximalista. Chci z kluků vymáčknout co nejvíc.

Má mužstvo na úspěch?

Jsme na dostřel baráži. Myslím, že to je reálný stav. Fotbal je spravedlivý, někde ti vezme, někde ti dá. Pomohli jsme si posledním vítězstvím na Dukle – odehráli jsme perfektní zápas. Na to chceme navázat, tam kluci ukázali, že na to mají. Navíc to zlepšilo náhled na celý podzim.

A také jste splnili ambici, získali jste třicet bodů.

No já jsem to nikde neventiloval, ale nějak se to dostalo ven. (usměje se) Byl to takový můj vnitřní cíl. Ale teď mi stejně chybí čtyři body, které jsme ztratili v Líšni a Třinci.

Často mluvíte o charakteru týmu. Už se tato jeho vlastnost blíží vašim představám?

Skládání mužstva je nekonečný proces, pořád se to vyvíjí, sedá si to. Kluci, co tady jsou, dýchají za Hradec, chtějí pracovat, zlepšovat se, mají kvalitu. S tím jsem spokojený.

Projevuje se charakter ve výsledcích?

Někdy to falíruje a pak jsme schopni zvládnout zápas morálkou, vůlí. Třeba doma s Vyšehradem to bylo o tom. Nebo s Jihlavou, to jsme hráli první poločas hodně špatně.

Co vás naopak sráží?

Největší problém je, že přivedeme hráče a on se hned zraní. Leibl, Kateriňák, Prekop, Frýdek. Přál bych si mít dvacet zdravých frajerů celou půlsezonu. Nejsme schopni odehrát pár zápasů po sobě ve stoprocentním stavu.

Proto měl tým na podzim výkonnostní vlny?

Úvod byl herně syrový, pak si to sedlo, sestava se ustálila. Jenže v době, kdy jsme atakovali čelo, nás postihla marodka. Ve Vlašimi jsme přišli kvůli kartám o čtyři hráče, což se projevilo prohrou s Prostějovem, který má megazkušené hráče. Výkyvy jsme měli, to je fakt, k čemuž přispěly i záležitosti kolem stadionu.

Mají nekonečné zmatky s výstavbou arény vliv?

Opravdu se na to nechci vymlouvat, ale na kluky to chtě nechtě dolehlo. Všichni tady k něčemu vzhlížíme, oni to vnímají, mají to v hlavě. Když přijde špatná zpráva, energie se vytrácí. Je na mě a trenérech, aby to kluky nepoložilo.

I pod „tátou“ Plašilem rostou borci pro áčko

Denny Samko, Jan Mahr, Dominik Bičiště, Denis Donát, Jakub Kosař. Pět mladých pušek si od pondělí vyzkouší přípravu s hradeckým áčkem.



Pokusí se proniknout do pátého mančaftu druhé fotbalové ligy. Jsou na to připraveni? Donát s Kosařem přicházejí rovnou z dorostu, pro ně půjde dozajista o obří skok, byť jsou oba omláceni starty v mládežnických reprezentacích.



První tři by měli být na posun nachystáni, na podzim se totiž prosadili ve třetí nejvyšší soutěži, která je považováno za perfektní přípravku pro profesionální kariéru.



„ČFL je sledovaná, není to vůbec podřadná soutěž. Hráči nejsou, bafuňáři z první a druhé ligy na ni jezdí,“ říká Jiří Sabou, výkonný ředitel Hradce, který ve třetí lize působil jako hráč i trenér Králova Dvora.



„Zápasy s Ústím, Chlumcem, Živanicemi, to je chlapský fotbal, pro kluky to byl skok, ale zvládli to. Zocelili se,“ chválí.



Přidává se tak k těm, kteří přivítali zrušení Juniorské ligy (v ní se střetávaly rezervní celky mezi sebou) a návrat B mužstev do ČFL či divize. „To byl dětský fotbal, pokračování dorostu,“ tvrdí.



Od léta tedy béčko kope třetí ligu, po podzimu je osmé. „Týmu pomohlo, že se stal hrajícím asistentem Marek Plašil. Dodá tam klid, drží obranu a kluci pak mohou růst,“ říká Sabou. Už v zimní přípravě se ukáže, jak moc.