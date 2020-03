Na straně 11 nabídl pondělní Deník téma sportovci a sociální sítě. Jedním z ignorantů Facebooku a spol. je i Radim Ottmar, brankář fotbalistů FC Hradec Králové. Přestože má dva syny, sociálním sítím nikdy nepřišel na chuť.

Radim Ottmar | Foto: Fanta Michal

Veterán „Oťas“ je oporou mužstva, v jehož kabině působí spousta o hodně mladších spoluhráčů. Prakticky všichni používají sociální sítě, on je však ignoruje. „Co vím, tak tomu nikdy neholdoval. On by si to snad ani neuměl založit,“ směje se jeden z jeho bývalých spoluhráčů a dlouholetý kamarád.