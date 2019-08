Sezonu začal jako jednička, matadora Radima Ottmara odsunul na místo čekatele. Patrik Vízek však vydržel v bráně Hradce jen tři kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, pak ho semlel mizerný start Votroků do druhé fotbalové ligy.

Od té doby má přednost Ottmar, bude to tak i dnes v domácím souboji s Jihlavou (18 hodin), v jejímž dresu strávil Vízek vydařené půlroční hostování.

Jak nesete, že jste ztratil místo?

Kdybych nebyl zklamaný, nebylo by to normální. Ale beru to tak, jak to je - trenéři se tak rozhodli. Myslím, že na konci minulé sezony a na začátku téhle jsem dokázal, že můžu být v Hradci jednička. Mám velkou motivaci se vrátit.

Vysvětlili vám trenéři své rozhodnutí?

Ano, měli jsme špatný vstup do sezony. Chtěli dát týmu impuls. Další zápas s Varnsdorfem se vyhrál 8:0, takže to účel splnilo.

Jste si vědom, že jste udělal nějaké chyby?

Byl jsem se sebou celkem spokojený, co se týče chytání, ale v zápase s Duklou se mi nedařila rozehrávka. Ale já hlavně vždycky říkám, že nejsem spokojený, když necítím sílu z týmu. A my jsme první tři zápasy hlavně v obraně silně nepůsobili.

Co mužstvu podle vás chybělo?

Vzájemná důvěra a podpora na hřišti.

Změnila vše jedna týmová debata, která se konala právě před Varnsdorfem?

Myslím, že že ano. Proběhly tam trochu ostřejší názory. Myslím, že jsme si všechno vyříkali jako chlapi a posunulo nás to. Tým je živější, je víc cítit na hřišti.

Vy jste v kabině velmi výrazný. Byl jste i při této schůzce?

Byl jsem asi jeden z mála, co si řekli svoje. Vím, jaká je moje role. V tu chvíli je jedno, jestli chytám, nebo nechytám. Když jsem na lavičce, můžu týmu pomoci v kabině.

Byl jste odmala vůdčí typ?

Byl. Vždycky jsem se snažil vést partu na fotbale i mimo něj. Asi jsem k tomu měl vlohy. (usmívá se)

Byl jste sígr?

Ne, právě že ne. Vždycky jsem se snažil všechno dělat poctivě, a proto mi asi kluci věřili. Věděli, že je nepodrazím.

Trenér Zdenko Frťala řekl, že byste za Hradec umřel. Je to tak?

Odmalička jsem velkej patriot. Když se mě někdo ptá, komu fandím, tak řeknu Hradec. A oni se mi smějí. (usmívá se) Ale Hradec pro mě bude vždycky nejvíc, až potom můžu mít nějaké malé sympatie ke špičkovým klubům.

Votroci se v pátek postaví Jihlavě, kde jste strávil půl roku. Proč jste tam odešel?

Na konci minulého léta jsem byl v Hradci trojka, pomalu jsem se bál, že zase skončím ve třetí lize. Byl čtvrtek, přišli trenéři, že je možnost jít na hostování. Dostal jsem hodinu na rozhodnutí.

Potřeboval jste ji?

Ne. (směje se) Souhlasil jsem hned.

Byl to dobrý krok?

Šel jsem tam jako jasná dvojka. Dostal jsem se do brány, byla to hrozněvelká zkušenost, výborný půlrok.

Ze čtyř utkání jste měl tři čistá konta.

Otevřelo mi to dveře úplně jinam, dostal jsem se do povědomí a do Hradce jsem se vrátil v jiné pozici. Dokázal jsem si, že můžu chytat český vrcholový fotbal.

Pozor na střelce Klobásu, varuje kouč

Souboj o posun do samé špice tabulky FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY čeká v 7. kole fotbalisty Hradce. V pátek přijede druhá Jihlava, začíná se v 18 hodin.



Tým Vysočiny táhne střelec Stanislav Klobása, v šesti utkáních dal šest branek. Nakonec rozhodl i jarní zápas na stadionu v Malšovicích. „Umí se dostat do gólových příležitostí a umí je proměňovat. Je to zabiják - když mu dáme minimum prostoru, umí vytěžit maximum,“ varoval trenér Votroků Zdenko Frťala.