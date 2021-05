Penalta pro Hradec? Zákon říká: Ano

Osm bodů v pěti zápasech. A je to doma. Fotbalový Hradec je po výhře 1:0 nad Blanskem zase blíž postupu do první ligy. „Jdeme si za svým snem krůček po krůčku. Máme to ve svých rukách,“ řekl potěšeně obránce Michal Leibl.

Fotbal - ilustrační foto | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Ano, Votroci zvítězili poosmé v řadě, což dělá zásadní rozdíl mezi nimi a druhou Líšní. Ta ztrácí osm bodů. „Ale s Blanskem to byl strašně těžký zápas,“ upozornil asistent trenéra Zdenko Frťaly Ondřej Prášil. Bylo to tak, Hradečtí dobývali obranu vystavěnou koučem hostů Martinem Pulpitem. Prolomili ji až dvanáct minut před koncem. Z penalty rozhodl rutinér Pavel Dvořák, dal čtvrtý gól ve dvou utkáních. Začátky Cristiana Ronalda? Podával jsem míče Horváthovi, vzpomíná lídr Juventusu Přečíst článek › Hostům se však situace nepozdávala. Podle nich obránce Jakub Černín Adama Vlkanovu nefauloval. „Já jsem viděl, že Čerňa trefil míč a nepovažoval jsem to za penaltový zákrok. Byl jsem u toho celkem blízko,“ řekl záložník Adrián Kopičár. Sám Vlkanova uznal, že soupeř míč trefil, ale… „Už jsem se dostával před něj. Šel do skluzu, na riziko. Vyšťouchl mi míč, ale u toho mě prošlápnul. Ještě mám otlačené kolíky na noze. Za mě to byl faul,“ popisoval kapitán. Opava vyhrála v Hradci a míří do semifinále Přečíst článek › Ostatně potvrzením budiž fakt, že hned po zákroku musel být vystřídán. Navíc jeho slova potvrzují i pravidla. Aplikovat na situaci lze tento odstavec. „Za zakázaný způsob hry se považuje rovněž to, jestliže hráč zasáh- ne míč i soupeře současně, nebo jestliže hráč sice jednou nohou soupeři míč odebere, ale soupeře přitom zasáhne druhou nohou,“ stojí ve fotbalových zákonech. Černín totiž míč vykopl levou nohou, ale spodní pravou domácího křídelníka podrazil. Pro Hradec i proto přišla výhra. Přidá další v úterý na hřišti třetího Prostějova?