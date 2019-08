„Byl to hodně divoký zápas,“ okomentoval záložník Christian Frýdek duel, v němž si Votroci zapsali třetí ztrátu od začátku sezony.

Po třech vystoupeních tak mají pouhé dva body. „Určitě jsme si vstup do soutěže představovali jinak,“ přiznal trenér Zdenko Frťala.

V Líšni měl jeho mančaft k vítězství blízko. Vedl ještě pět minut před koncem, ale pak přišla další individuální chyba. Protřelý obránce Miloš Kopečný špatně rozehrál a domácí vyrovnali.

„Měla se projevit naše větší zkušenost. Byla tam spousta hektiky a zbytečných ztrát,“ lamentoval kouč. „Měli jsme být klidnější na balonu, hru trochu rozkouskovat, odkopat to a odjet se třemi body,“ doplnil Frýdek.

To se však nepovedlo, proto domácí uhráli ve skvělé kulise remízu. „Byla fantastická atmosféra, ale jestli naši hráči chtějí hrát velký fotbal, nemůže je rozhodit. Líšeň potvrdila, že nebude hrát podřadnou roli,“ chválil soka Frťala.

V dalším kole se Votroci poměří doma s Varnsdorfem.

SK Líšeň – FC Hradec Králové 3:3 (1:2). Branky: 9. a 48. Hladík, 86. Vintr – 4. Šípek, 27. Vlkanova, 69. Frýdek. Rozhodčí: Berka – Novák, Ratajová. ŽK: Bednář, Jeřábek, Krška – Šípek, Prekop, Kopečný, Vlkanova. Diváci: 1572. Líšeň: Šustr – Bednář, Hlavica, Čermák, Jeřábek – Minařík (69. Rolinek) – Reteno Elekana (65. M. Vintr), Hladík, Krška, T. Machálek – Málek (76. Fila). Hradec Králové: Vízek – Kopečný, Zbrožek, Martinec, Urma – Jukl, Frýdek (87. M. Černý), Šípek (74. Procházka), Vlkanova, Djurdjević (65. Kvída) – Prekop.



Děláme dětské chyby, štve Vlkanovu

/ROZHOVOR/ Byl rozladěný, a to velmi silně. Adam Vlkanova, ofenzivní lídr fotbalového Hradce, dal sice v Líšni gól, ale musel překousnout další ztrátu, remízu 3:3 s nováčkem FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.

„Šílenej zápas,“ ulevil si po utkání. „Třikrát vedeme a nevyhrajeme, to se nemůže stát,“ rozčiloval se v rozhovoru pro klubový web.

V čem to bylo šílené utkání?

Bylo to nahoru dolů. Oni hráli vzadu na velké riziko a my taky. Bylo to strašně otevřené. Každý útok smrděl tím, že někdo poběží sám na bránu. Pořád to bylo o gól a oni zase dokázali potrestat naši chybu. Byl tam špatný odkop na střed hřiště a my si necháme dát gól. Nemám k tomu slov.

Nepodlehli jste skvělé atmosféře?

Diváci je tlačili, ale to nás nemůže dostat do toho, že odkopáváme, ztrácíme balony a dostaneme góly, jaké dostaneme. To prostě nejde. Děláme dětské chyby.

Z čeho pramení? Ze špatné psychiky?

Tohle nemůže být v hlavách. Máme vyhrát, v Líšni nemůžeme hrát 3:3. Máme vyhrát 3:0, přejet je a jet domů. Tohle je prostě špatně.