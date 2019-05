Měl by se vrátit do sestavy. Stoper Jakub Martinec si odpykal jednozápasový trest za červenou kartu a těší se na zítřejší derby

v Pardubicích. ,,Je to pro mě prestižní zápas už od mládežnických let. Má to všechno. Atmosféru, souboje. Jede se zkrátka na sto deset procent,“ chrlí ze sebe jedenadvacetiletý mladík.

Takže pro vás zápas roku?

Každopádně jeden z nejdůležitějších. Navíc jsme v situaci, kdy to potřebujeme zvládnout. Stále jsme ve hře o baráž.

Na podzim to byla jednoznačná záležitost. Hradec vyhrál 4:1. Vybavíte si tuhle jízdu?

Hezky se na to vzpomíná. Všechny góly padly v první půli. Rozhodnuto tak bylo poměrně brzy.

Jednalo se o vaše první dospělé derby, cítil jste zvýšenou nervozitu?

Ani ne. Bylo to předposlední podzimní kolo. Něco jsem už odehrál, byl jsem připravený jako na každý zápas. Rychlé góly nám moc pomohly. Po přestávce se už zápas spíše dohrával.

Pro stopera tedy snadná práce…

Ve střehu musíte být pořád. Bylo dané vývojem, že jsme toho vzadu zase tolik řešit nemuseli. Soupeř za stavu 4:1 tolik nekousal.

V sobotu se pokusí o odplatu. Pod Vinicí se dá očekávat pěkná návštěva. Těšíte se?

Oni chtějí vyhrát, my chceme vyhrát. Jede se na krev, kdo uhne, prohraje.

Pardubicím de facto o nic nejde, Hradec stále bojuje o barážovou příčku…

Nemělo by nás to nijak svazovat. Myslíme hlavně na to, jak potěšit naše fanoušky. Chceme tři body.

Po karetním trestu byste se měl vrátit do základní sestavy. Jak moc mrzelo vyloučení v Brně?

Hodně. Kluky jsem oslabil ve špatnou chvíli. Pokusím se to v posledních dvou kolech napravit.

Soupeře máte jistě zmapovaného. Kde číhá největší nebezpečí?

Asi v domácím prostředí, kde podávají mnohem lepší výkony než venku. V týmu mají rychlé i šikovné hráče. Jmenovat lze Petráně či Jeřábka.

Na rovinu. Podobně vypjatou atmosféru vy osobně zažijete poprvé. Pod Vinicí bude tlak na hráče mnohem vyšší než na rozlehlém Všesportovním stadionu…

Motivuje mě to. Fotbal se přece hraje pro lidi. Bude to mít náboj se vším všudy a to je dobře.