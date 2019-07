Odchovanec pražské Sparty si před pár lety zahrál v dresu Mladé Boleslavi nejvyšší soutěž i předkolo Evropské ligy. Poté dlouho působil ve Varnsdorfu. ,,Možná to je můj poslední velký přestup. Real Madrid mě asi chtít nebude. Po sportovní stránce si určitě polepším,“ glosoval svůj příchod poctivý univerzál.

Sehrála ve vašem rozhodnutí zásadní roli osoba trenéra Frťaly, který vás ve Varnsdorfu dlouho vedl?

Každopádně. Známe se dobře a dlouho. Víme, co od sebe očekávat.

Měl byste se stát jednou z osobností týmu. V popisu práce budete mít především organizaci hry. Je to tak?

Od začátku vím, co se ode mě očekává. Hlavně mě to tady baví. Od malička jsem byl typem, který se to snaží na hřišti i v kabině povzbudit. Je potřeba naladit pozitivní atmosféru. Nějaké zkušenosti jsem za ty roky nasbíral, rád je předávám mladším.

Máte nálepku hecíře, nerad prohráváte…

To je pravda. Jsem naštvaný, když prohraju třeba i na tréninku. Spoluhráče se snažím strhnout, k co nejlepšímu výkonu.

Ke všemu jste univerzál. Můžete nastoupit kdekoliv v obraně i na pozici defenzivního záložníka. Který post vám vyhovuje nejvíce?

Je mi opravdu jedno, kde nastoupím. Klidně můžu i chytat. (směje se)

Trenér Frťala se rozhodl, že kapitánem bude teprve jedenadvacetiletý obránce Jakub Martinec. Není pro tuto důležitou funkci příliš mladý?

Nepřekvapilo mě to. Trenéra trošku znám. Už to jednou takhle udělal. Kuba je dobrou volbou. Jedná se o odchovance, ke klubu má vztah a i v tomhle mladém věku je už osobností. Páska mu v jeho rozletu ještě pomůže. Má naši důvěru.

Příprava je pryč. Už se vám klepou nohy nedočkavostí, až to všechno vypukne?

Léto jsme odmakali. Řadu věcí jsme si vyzkoušeli. Když jde ale o body, je to jiný adrenalin. Soustředěnost musí být stoprocentní.

Začnete v Sokolově. Těžký rozjezd?

Je to lepší než jet hned na Zbrojovku. (směje se) Ve druhé lize si moc nevyberete. Týmy se vyznačují ohromnou vyrovnaností. Každopádně chceme vyhrát.

Prvoligové ambice, vyzrálejší kádr, mladý kapitán



Votroci mají stále prvoligové ambice. Na téhle větě se ze sportovního hlediska oproti loňsku nic nemění. Na úterní tiskové konferenci v tom příznivce černobílých barev utvrdil výkonný ředitel Jiří Sabou. ,,Jsme samozřejmě v očekávání. Start nového ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY se přiblížil. Věřím, že jsme o krok dál, jsme zkušenější. Chceme hrát náročný fotbal, který bude bavit a vylepšit loňské čtvrté místo.“



K optimismu by mělo svádět hned několik faktorů. Hradec udržel svůj největší klenot Adama Vlkanovu, kádr byl vhodně doplněn. Měl by být vyzrálejší. ,,Tým se okysličil. Přišli Zbrožek, Prekop a Procházka. Záměrem bylo, aby se stali opravdovými posilami. Prezentují se tak už v tréninkovém procesu. Přinesli do kabiny život. Naše hra by měla být mnohem agresivnější v dobrém slova smyslu,“ podotýká trenér Zdenko Frťala.



Kapitánskou pásku vyfasoval teprve jedenadvacetiletý stoper Jakub Martinec. ,,Bylo to moje rozhodnutí. Kuba by měl být vlajkovou lodí tohoto klubu. Má před sebou budoucnost a vůdčí předpoklady,“ poznamenal kouč k volbě.



A ještě jedno překvapení z kategorie velmi příjemných. Do kádru si cestu proklestil teprve devatenáctiletý záložník David Doležal. ,,Musím přiznat, že jeho adaptace na dospělý fotbal mě zatím pozitivně překvapuje. Bude oživením. Má dobře našlápnuto k základní sestavě,“ netajil Frťala.



Oživením pro věrné příznivce by se měla stát montovaná tribuna za jednou z branek. ,,Tvrdě na tom pracujeme celé léto. I tento detail by lidem fotbal mohl přiblížit. Už je to jen o papírování. Snad se vše dořeší co nejdříve,“ sdělil Michal Petrák, tiskový mluvčí klubu.