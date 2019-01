Hradec Králové /FOTO/ - Michal Leibl a Jiří Kateřiňák. Fotbalový Hradec hlásí pro jaro dvě posily.

Jeden je tutovka, Michal Leibl, zkušený bojovník z Ústí nad Labem, už je hráčem Votroků. Jiří Kateřiňák, šikula z Mladé Boleslavi, ještě ne definitivně. „Ale jde už snad jen o administrativní dořešení věci,“ říkal včera Jiří Sabou, výkonný ředitel klubu.

Hradečtí zrovna začínali zimní přípravu na jarní část druhé ligy. V pondělí tedy absolvovali fyzické testy, ale až včera odstartovala tréninková rutina: nejprve posilovna poté hurá na hřiště.

To vše absolvovali také Kateřiňák s Leiblem. Od obou si šéfové mužstva slibují pozvednutí výkonnosti třetího mančaftu FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. „Jsou opravdovým posílením,“ pronesl trenér Zdenko Frťala.

Leibl je spíše defenzivním borcem. Je urostlý, silný při standardních situacích. V Ústí kopal především v obraně, ale je použitelný také v záloze.

„Je to extrovert, má řídící schopnosti,“ ohodnotil hráče Sabou. „Má prvoligové parametry. Prošel si určitým nepříjemným obdobím. Věřím, že ho i životní zkušenosti poučily,“ doplnil Frťala.

Kateřiňák neměl na podzim v Mladé Boleslavi tolik prostoru, ve středu zálohy se těžko prosazoval v konkurenci Marka Matějovského či Michal Hubínka.

„Ale je to vzácný hráč,“ pochválil ho Frťala. „Při působení v Třinci patřil mezi nejlepší hrče druhé ligy,“ připomněl Sabou. Nakonec, Hradec o Kateřiňáka usiloval celý minulý rok.

V kádru Hradce jsou také navrátilci z hostování brankář Patrik Vízek a útočník Jakub Šípek. Do Mladé Boleslavi má namířeno brankář Jan Stejskal, na zkoušce ve stejném klubu je mladík Dominik Hašek. Útočník Jiří Miker odešel na hostování do Vítkovic.

Potíž na startu: Vlkanova se zranil v hale

Na podzim vynechal prakticky třetinu programu druhé ligy kvůli zranění svalu. A na startu zimní přípravy je Adam Vlkanova, tahoun hradecké ofenzivy, opět zraněný, má potíž s postranními vazy v koleně. Do plného tréninku by se měl vrátit na začátku února.



Zranění si způsobil na halovém turnaji - a naštval tím své nadřízené. „Je to neprofesionální. V hale je fotbal kontaktní, je to tvrdé,“ řekl ředitel klubu Jiří Sabou. „Vstávaly mi vlasy na hlavě. Už to nevrátíme, ale snad si uvědomí, že jsou tyhle vánoční turnájky pro profesionála nesmysl,“ prohlásil trenér Zdenko Frťala.



Vlkanova pokutu nedostal, pokárán byl však řádně.