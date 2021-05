Stalo se mu to už podruhé. Podruhé postoupil do ligy, ale ani tentokrát si ji s týmem nezahraje. Před pár lety slavil Zdenko Frťala úspěchy druhé lize s Varnsdorfem, jenže klub nakonec posun mezi elitu kvůli finančním záležitostem odmítl.

Nyní by se to nestalo, Hradec po FORTUNA:LIZE baží už delší dobu. Přesto trenér končí. Už tři roky totiž působí na východě Čech, dost daleko od domova. Teď se mluví o tom, že se vrátí do Teplic jako šéf mládežnické akademie.

„Ještě to není jasně dané, možnosti jsou různé,“ řekl. Dozajista se na severu uvažuje také o tom, že by vedl první mužstvo. Už před rokem ho chtěly Teplice z Hradce získat, ale adept na postup odmítl trenéra uvolnit. V současnosti vede mužstvo Radim Kučera, mladý kouč, s jehož výsledky však nepanuje úplně největší spokojenost.

Každopádně je jasné, že Frťala už nepovede Hradec. „Rve mi to srdce,“ přiznal. „Ale některé věci jsou důležitější,“ potvrdil, že už nechce být daleko od rodiny.

Kdo by ho mohl nahradit? Na radaru je Roman Veselý, trenér, jenž pozvedl Chrudim, a v Hradci dříve chytal za B mužstvo. Dalším adeptem je údajně zkušený Miroslav Koubek, bývalý kouč Slavie i Plzně. Zákulisní zprávy hovoří také o Svatopluku Habancovi, jenž působil v Brně, Teplicích či na Slovácku.

Ale pozor. Volný je rovněž hradecký patriot Václav Kotal a jeho bývalý asistent ve Spartě Michal Šmarda.