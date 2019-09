MOL Cup: Hradečtí fotbalisté míří do Ostravy, rozhodně ne odevzdaní.

Fanoušci Baníku Ostrava - Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Nemají co ztratit. To ani náhodou. Pro Votroky bude utkání 3. kola MOL Cupu na Městském stadionu v Ostravě velmi dobrým testem výkonosti. Zahrát si proti prvoligovému týmu v soutěžním utkání je vždy výzvou. ,,Je to tak, i když plánujeme dát větší prostor klukům, kteří nemají v mistrovských zápasech tak velkou minutáž,“ odtajnil kouč Zdenko Frťala. Přesto by byl rád, kdyby jeho svěřenci favoritovi cestu za postupem zkomplikovali. ,,Hlavně ať se kluci dohodnou už v kabině, kdo si po zápase vymění dres s Milanem Barošem. Chci, aby na hřišti byli stoprocentně koncentrovaní na vlastní výkon,“ zažertoval si.