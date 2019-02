Zápas se měl původně odehrát na přírodním hřišti v areálu Bavlna, jenže zmrzlý terén značil příliš velká rizika zranění. ,,Samozřejmě nás to trochu mrzí. Počasí ale neporučíme,“ pokrčil rameny hradecký kouč Zdenko Frťala.

Nejvýraznější postavou Votroků byl Adam Vlkanova, který výkonem jasně ukázal, že do základní sestavy, i přes tréninkové manko zaviněné zraněním, jasně patří. Za zmínku stojí především akce ze 44. minuty, kdy pronikl do vápna, elegantně se uvolnil a zpětnou přihrávkou připravil brankovou příležitost pro Michala Leibla. Po ní už domácí vedli 2:0, krátce před tím se totiž z přímého kopu trefil Jiří Kateřiňák. Další šance Votroci zahazovali, vyprávět by o tom mohli Ďurděvič či Urma. Na živanické straně stála za zmínku pouze nebezpečná střela Gašpara, kterou Ottmar s námahou vytěsnil.

Vlkanova má novou smlouvu

Hvězdička se uvázala fotbalovému Hradci, až do roku 2022. Nic na tom, že se o odchodu Adama Vlkanovy do ligy mluví každý půlrok. Záložník podepsal novou smlouvu. „Chci vykopat ligu. Chci si ji tady zahrát a být jedním z hlavních, kdo se o to zaslouží,“ řekl.

Po přestávce padl už jen jeden gól, střeleckou chuť si z penalty spravil Ďurděvič. Podobnou výhodu naopak v závěru nevyužil Vlkanova. Branku trestuhodně přestřelil. Frťala si k tomu s nádsázkou řekl své: ,,No comment.“

A jak zhodnotil hradecký kouč celých devadesát minut? Velmi stručně. ,,Hlavně, že se nikdo nezranil.“

Trenér Živanic Roman Oliva litoval, že mu proti kvalitnímu soupeři scházela řada klíčových hráčů. ,,Trápí nás velká marodka, na vině jsou nemoci či zranění. Nastoupit nemohli Gorol, Herzán, Ptáček a Polák. Pro nás je to ale pořád jenom příprava. Hlavně aby byli k dispozici pro začátek jarní části,“ přeje si kouč.

Hradec Králové - Živanice 3:0

Fakta - branky: 33. Kateřiňák, 44. Leibl, 59. Ďurděvič z pen. Rozhodčí: Orel – Bečvář, Říha. ŽK: 0:1. Diváci: 156. Poločas: 2:0.

FC Hradec Králové: Ottmar – Kopečný (60. Finěk), Kvída (60. Janoušek), Plašil (60. M. Černý), Urma – Jukl (60. Šípek) – Vlkanova, Ďurděvič, Kateřiňák (60. Firbacher), Leibl – Da Silva. Trenér: Frťala.

TJ Sokol Živanice: Hrnčíř (46. Volšík) – F. Pánek, Košťál, Staněk, Motyčka – Buriánek, Gašpar (46. M. Holec) – Hundák, Petrus, Nikodém (46. D. Pánek) – Štěpánek (60. Ferčák). Trenér: Oliva.