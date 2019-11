První z klíčových otázek je, zda za klub s rytířem Vítkem ve znaku nastoupí šikula Filip Zorvan. Ten je ve Vítkovicích na hostování z Hradce, s nímž se v létě nerozešel úplně v dobrém. „Pokud nastoupí, musí Vítkovice zaplatit finanční kompenzaci,“ řekl mluvčí Votroků Michal Petrák.

To je český zvyk. Hostující borci nemohou naskočit proti svým mateřským mančaftům. „Příchodem našeho Zorviho chtěli do týmu přinést kreativitu a myslím, že on jim ten úkol plní. Soustředíme se hlavně na náš výkon,“ okomentoval soka hradecký trenér Zdenko Frťala.

Vzhledem k situaci severomoravského klubu je nepravděpodobné, že by Zorvan proháněl Votroky.

Druhý rébus musí vyřešit Hradečtí na hřišti. Ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE se totiž po dvou prohrách s Prostějovema Ústím nad Labem propadli na šesté místo.

„Bylo to druhé utkání, ve kterém jsme nepraktikovali to, co se snažíme do kluků dostat. Museli jsme si některé věci znovu připomenout, věřím, že v neděli se takový projev nebude opakovat. Zápas trvá devadesát minut a my jsme za celou tu dobu nebyli schopní nastartovat motor. V zápase s Vítkovicemi to bude jiný Hradec; takový, jaký si všichni přejeme - abychom soupeře nutili k chybám, byli aktivní, neřešili věci, které se nedají změnit,“ řekl Frťala a oznámil: „Nějaké změny v sestavě nastanou, protože výkon celého týmu byl špatný. Budu ale vycházet z momentální formy hráčů.“