Patří k inventáři, nikoliv k nepotřebnému. S nadsázkou lze pronést, že je ,,holkou pro všechno“. Zdobí ho úsměv ve tváři, pohodová povaha i zarputilost na hřišti. Odehraje vám beka, případně defenzivního záložníka. Občas přidá důležitý gól. Zkušený obránce Marek Plašil má ve třiatřiceti letech v hradeckém kádru stále své uplatnění. ,,Z týmu cítím sílu. Velkou,“ říká před startem jarní částiFORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.

První ostrý duel se Sokolovem je za dveřmi. Cítíte zdravé napětí?

Příprava byla extrémně dlouhá. Dva měsíce jsou takové fotbalové prázdniny. Jasně, těšíme se až o něco půjde.

Před generálkou se Živanicemi jste absolvovali minisoustředění v Rychnověnad Kněžnou, takový teambuilding. Šlo o zajímavé zpestření?

Každopádně. Člověk se odtrhl od všedního dění. Uvítali jsme to. Já osobně jsem byl strašně rád, zase jsem se podíval do míst, kde jsem fotbalově vyrůstal.

Prozradíte detaily?

Nebylo to jenom o tréninku. Měli jsme čas i na jiné věci. Změna prostředí pomohla náladě. Byli jsme uvolněnější, absolvovali jsme nějaké pohovory s trenéry, celkově jsme se osvěžili.

Příprava se výsledkově vydařila. Lze tomu přikládat zásadní význam?

K zápasům jsme přistupovali zodpovědně. Vždycky jsme chtěli odvést co nejlepší výkon. Rozhodující jsou samozřejmě mistráky. Určitě nezpychneme. Jsme v dobrém rozpoložení, které hodláme prodat v bojích o důležité body.

Jak se cítíte vy osobně? Říká se, že s každým rokem je příprava náročnější. Jste ve třiatřiceti v pohodě?

Únava tam byla. Ale jsem rád, že jsem absolvoval všechno a hlavně bez zdravotních problémů.

Do týmu se krátce před začátkem jarních bojů vrátil Adam Vlkanova. Je pro vás klíčovou postavou?

Vlčák je zpátky. Všichni jsme rádi. Jde o rozdílového hráče. Pro každého soupeře je velkým strašákem. Umí akci vymyslet i zakončit.

Je i patřičně sebevědomý… Po dlouhé pauze a prvním odehraném poločase jasně prohlásil, že věří v základní sestavu…

(směje se) O tom žádná. Nepřekvapuje mě to. Tihle mladí kluci to tak mají. On ale svou kvalitu potvrzuje hlavně na hřišti. Mluví za něho činy. Ne pouhá slova.

V generálce byl opět výrazně vidět. Ale zase neproměnil penaltu…

To se stane každému. Důležitý byl jeho výkon v poli.

Co Filip Zorvan? Ten to měl podobné. V generálce ale nenastoupil. V neděli šel hrát za juniorku…

To je vždycky věc trenéra. Platní budou oba.

Na čem jste především zapracovali?

V kombinaci budeme silnější než na podzim. Dobře jsme posílili. Přišli Kateřiňák s Leiblem, což jsou kvalitní hráči. Určitě nám pomůžou.

Na úvod vás čeká Sokolov, který v generálce padl s Chrudimí. Máte zprávy o jeho hře?

Generálky jsou různé. Nikdo nechce ukázat všechny trumfy. Uvidíme, co nám řeknou trenéři. Určitě budou mít dobré informace.

Proti Živanicím jste nastoupil ve stoperské dvojici s Janem Kvídou…

Rozumíme si. Nachystaní jsme. Uvidíme, jestli dostaneme šanci i v mistrovských utkáních.

Cítíte z týmu sílu?

Určitě. Velkou.