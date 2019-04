Jako ten nejzkušenější měl změnit běh zápasu. Proto přišel hradecký záložník Milan Černý, někdejší člen národního mužstva, na druhou půli zápasu druhé ligy s Varnsdorfem na hřiště.

Ani on však nepomohl. Votroci doma padli ve 20. kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY 0:1 a zahodili možnost posunout se na druhé místo.

Jihlava prohrála. Nesvazovala vás myšlenka na posun na její druhé místo v tabulce?

Věděli jsme o tom. Kdo se podívá na tabulku, tak mu to bylo jasné. Navíc bychom odskočili Varnsdorfu na šest bodů. Ale já bych ani neřekl, že jsme to nezvládli. Kdyby nás přehráli, dali dva tři góly, tak bych řekl, že to bylo špatně. Ale dali gól na začátku a pak to svou bojovností zvládli.

S Varnsdorfem jste prohráli obě utkání. Proč?

Možná nás svazuje i to, že tam trenér Frťala dlouho působil. Víme, že je to pro něj jeden z nejdůležitějších zápasů. Jsou zvučnější a silnější soupeři. Varnsdorf bychom měli porážet.

Je složité hrát proti týmu s takovou defenzivou?

Skvěle to odbojovali, tím si to možná zasloužili. Ale celý zápas byl o nás a našem dobývání. Chtělo by to větší důraz, pomoci si třeba nějakým polofaulem.

Nemůže prohra s mužstvem zamávat?

Kdyby se to stalo, tak jsme slabý tým. Třeba bychom si od Vanďáku mohli i něco vzít. Na naší straně byla fotbalovost, k tomu je potřeba přidat to, jak se oni obětovali. Nemyslím, že bychom to nějak podělali, není proč věšet hlavu.

Potíž: Wesley není zabiják



Měl by být tím, kdo dotvoří snahu spoluhráčů. Kdo dá gól. Jenže útočník fotbalového Hradce Wesley da Silva, byť je v poli velmi platný, toto zadání neplní. „Není to ten zabiják,“ ví dobře kouč Zdenko Frťala, jenž Brazilce vedl už ve Varnsdorfu.



Právě tomuto soupeři se v neděli Votroci postavili. A nebyli schopni rozrazit jeho obranu, proto prohráli ve 20. kole druhé ligy 0:1. „Chyběla nám individuální kvalita,“ uvědomuje si trenér.



Právě Wesley zatím neplní hlavní úkol útočníka. V sezoně dal jen dvě branky, na jaře se ještě netrefil.