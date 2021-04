Během posledních dvou utkání FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY zapsal tři branky, všechny z pokutových kopů. Levák šikula dal včera v 19. kole soutěže vítěznou trefu v zápase s Třincem. Hradec vyhrál 1:0.

„Utkání bylo těžké, ale my jsme ho zvládli perfektně,“ chválil Ondřej Prášil, asistent kouče Zdenko Frťaly.

Ač favorit, Votroci to neměli jednoduché. Hosté jeli ve stylu svého kouče, impulzivního a ambiciózního Františka Straky. V Hradci kousali, byli nepříjemní.

Především ve druhém poločase byli nepříjemní. Do větších příležitostí je však Votroci nepustili. Bylo znát – a to především v defenzivě – že si sestava sedá. Kouč Zdenko Frťala ostatně neudělal oproti minulému utkání proti Táborsku (3:0) ani jednu změnu.

Začátek však nebyl žádná hitparáda. Hradec byl lepší, jeho nápor však byl bez výraznějších šancí. Až ve 32. minutě se to změnilo. Ve vápně byl faulován Erik Prekop, sudí písknul penaltu. Hosté ani příliš neprotestovali.

Míč si vzal Rada, počkal si, kam skočí brankář a střelu namířil k levé tyči. Na druhou stranu, než si vybral Jiří Adamuška. Gól! Pro Hradec to byla čtvrtá penalta za poslední tři utkání. Proti Vyšehradu ji proměnil Daniel Vašulín, ve středu proti Táborsku dvakrát Rada.

„Zase jsme rozhodli z penalty, ale je to tím, že se hodně tlačíme do vápna, chodíme tam a z toho pak vznikají tyto situace,“ poukázal Prášil.

Po otočce stran se změnily také poměry. Třinec začal zlobit, jeho největší šancí byla asi střela v 69. minutě. Obránce (také kapitán) Jiří Janoščin vypálil z nějakých osmnácti metrů a hradecký gólman Michal Reichl vyrazil balon na roh. „Třinec změnil rozestavení, hrál na dva hroty, ale my jsme druhý poločas odehráli kvalitně do obrany,“ vyzdvihl Prášil.

Domácí mohli rozhodnout – a to definitivně. Jenže nebyli dostatečně produktivní. Obránce Jan Král trefil hlavou po standardní situaci tyč. Vašulín nezvládl jasnou pozici.

Pro Votroky šlo o zásadní zápas (ano, takové jsou všechny na jaře). Zvládli ho, vyhráli i třetí duel v řaděs týmy z nejnižších pater tabulky. A je klidně možné, že odstřelili kouče Straku.

Příští zápas bude pro Hradec prestižní. Ve středu nastoupí v derby v Chrudimi (17.00).

Hradec Králové – Třinec 1:0 (1:0).

Fakta – branka: 33. z pen. J. Rada. Rozhodčí: Matějček – Šimáček, Flimmel. ŽK: Prekop, Vlkanova, Leibl, Vašulín – Janoščín, Omasta, Samiec. Hráno bez diváků. Poločas: 1:0.

Hradec Králové: Reichl – F. Čech, Donát, Leibl, Urma (89. F. Novotný) – Kodeš, J. Rada – Prekop (71. J. Král), P. Dvořák, Vlkanova (90+1. D. Doležal) – Vašulín. Trenér: Z. Frťala. Třinec: Adamuška – Omasta, Bedecs, Habusta, Janoščín – Celba, R. Vaněk I., Weber (57. Mu. Tijani), Hýbl (88. Gáč), Javůrek (70. Attah) – Samiec. Trenér: F. Straka.

GLOSA: Mizí nad hradeckým fotbalem mraky? Nespěchejme



Samé dobré zprávy se hrnou na fanoušky Hradce Králové. Bude se stavět nový stadion (konečně!), klub získal regionální akademii, což je jednoznačně plus pro výchovu nových Votroků. K tomu šlape první mančaft, ta výkladní skříň každé fotbalové značky. Hradec nevyjímaje.



„V kabině i v klubu panuje pozitivní atmosféra. Za poslední dny se toho ohledně budoucnosti odehrálo hodně. Jsme rádi, že jsme i našimi výkony přispěli k optimismu ve městě, a věřím, že na to navážeme,“ pronesl naprosto logicky v tyto dny trenér Zdenko Frťala.



Přesto musí zaznít otázka: Je vše tak růžové?



Ne, není. Fotbal ve východočeské metropoli je už pár let v depresi. Chybějící stadion je hlavním důvodem, o tom žádná. Ale ne jediným. Podívejte se na Pardubice. Ani ony nemají výstavní arénu, ligu hrají v Praze. Přesto se za poslední roky dotáhly na Hradec, což je historicky jednoznačně nečekaná situace.



Hradečtí zkrátka musí přidat. Marketingově, vztahově s ostatními kluby v regionu. A tak dále. Jinak se nevrátí na pozici lídra východu.