Jinak uplatňuje tuto pravomoc jeden z nejzkušenějších mužů Frťalovy družiny – Jakub Rada. Právem. Je v této činnosti téměř neomylný. Prokázal to i ve středečním duelu s Táborskem (3:0). Pokutové kopy proměnil ve 34. i v 68. minutě. S velkým přehledem.

První namířil po zemi přesně k pravé tyči, druhou poslal pod břevno. ,,Jít na dvě penalty proti stejnému brankáři je trochu hra nervů. Buď bude věřit, že to kopnu stejně nebo ne. Podobně to mám i já. U té druhé jsem si naštěstí všimnul, že se trochu hnul do strany, tak jsem to zvednul. Naštěstí akorát. Bylo v tom i štěstí,“ netajil Rada.

Hradec po návratu z karantény jede. Zničil Jihlavu, Žižkov, Vyšehrad a naposledy právě Táborsko. ,,Je to další super vítězství do naší šňůry,“ radoval se. Nicméně také přiznal, že se výsledek 3:0 nerodil úplně snadno.

,,Soupeř dobře bránil, byl hodně zalezlý. Trochu jsme bojovali s tím, jak se do nich dostat. Museli jsme být trpěliví, penalty nám pomohly. Jednoduchý zápas to úplně nebyl,“ poznamenal bývalý reprezentant.

Náročný program posledních dnů bude mít pokračování v neděli, kdy Votroci přivítají v sestupových vodách namočený Třinec (17.00). ,,Zase asi budeme dobývat. Šnůru je ale potřeba prodloužit,“ má jasno třiatřicetiletý záložník.