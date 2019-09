Táta Rajnoch léta kopal za Hradec. V mládeži. Jeho bohémská povaha se s vrcholovým fotbalem příliš nepotkala, navíc objevil, že bude lepší ve futsalu.

V něm se stal českou legendou. Jméno Rajnoch však už zní také ve fotbale.

Marek Rajnoch, mladík, který zatím kope za béčko Votroků třetí ligu, včera dostal šanci za první mužstvo.

A byla to premiéra jako hrom. Devatenáctiletý útočník rozhodl duel 2. kola domácího poháru na hřišti Admiry Praha. Hradec otočil výsledek, po poločase prohrával 0:1, ale po změně stran zabral a zvítězil 2:1.

Rajnoch přišel na hřiště ve druhé půli a v 70. minutě se trefil ranou zpoza šestnáctky. Potvrdil tak, co se o něm ví: Má brilantní střelu, techniku, přehled, ale také s ním trenéři léta bojují. Především kvůli kilogramům navíc.

„Občas to s ním není jednoduché,“ přiznal několikrát Marek Kulič, který ho vedl v týmu do devatenácti let.

Zdá se však, že po přechodu do dospělých by se mohly časy měnit. Rajnoch ve třetí lize vůbec nepaběrkuje, patří mezi ofenzivní tahouny rezervy. Ve čtyřech zápasech dal dva góly a formu potvrdil také na Admiře.

Hradec i díky němu dokonal obrat, dvě branky vstřelil během čtyř minut. Před Rajnochem se po závaru trefil obránce Otto Urma, narozdíl od zelenáče stálý člen základní sestavy prvního týmu.

Votroci tak i na Admiře potvrdili vzestup. Naposledy prohráli na konci července. Z následujících osmi utkání šestkrát zvítězili. Odměnou jim bude střet s Baníkem a Milanem Barošem.

Admira Praha - Hradec Králové 1:2

Fakta - branky: 19. Majer - 67. Urma, 70. Rajnoch. Rozhodčí: Hocek - Blažej, Hock. ŽK: 3:2. Diváci: 345. Poločas: 1:0.

FC Hradec Králové: Vízek - Kopečný, Kvída, Zbrožek, Urma - Jukl, Soukeník - Černý (46. Samko), Doležal (71. Leibl), Procházka (56. Rajnoch) - Martinec. Trenér: Frťala.

MOL Cup: Východočeské týmy vyzvou prvoligisty

Atraktivní soupeře z nejvyšší soutěže včerejší los přisoudil zbylé trojici východočeských týmů ve třetím kole MOL Cupu. Fotbalisté Hradce Králové vyrazí do Ostravy na Baník, Chrudim do Mladé Boleslavi a v Chlumci nad Cidlinou se mohou těšit na duel s Bohemians Praha 1905.

MOL Cup los 3. kola (středa 25. září): Ostrava Hradec Králové, Chlumec n. C. Bohemians Praha 1905, Mladá Boleslav Chrudim, Slavia Praha Vyšehrad, Plzeň Hlučín/ Vítkovice, Jihlava Sparta Praha, Jablonec Brno, Domažlice Dukla Praha, Varnsdorf Zlín, Liberec Prostějov, Sokolov Opava, Teplice Třinec, Olomouc Líšeň, Karviná Žižkov, Benešov Slovácko, Vltavín České Budějovice.