V čem bylo sezení prospěšné?

Trošku se vyčistil vzduch. Řekli jsme si spoustu důležitých věcí.

Například?

Že na sebe při zápasech akorát řveme, nepovzbuzujeme se. To je o ničem. Já jsem taky chtěl řešit, proč nehrajeme fotbal, proč jen nakopáváme. Proti Varnsdorfu to bylo úplně o něčem jiném. Snad se to tímhle zápasem zlomilo.

V čem byl problém v úvodních třech kolech?

Každý zápas byl jiný, úplně bych to nespojoval. V Sokolově to bylo o ničem, byl to mrtvej zápas. S Duklou bylo na obou stranách strašně moc šancí. Bylo to o prvním gólu, který dali bohužel oni. S Líšní jsme si to nepohlídali.

Po remíze 3:3 na hřišti nováčka v Líšni jste byl rozladěný, že? A to je hodně mírně řečeno.

(usmívá se) Byl jsem pořádně nasr… Byly tam od nás strašně hloupé chyby. Když dáme tři góly, neměli bychom remizovat.

Trenér udělal dvě důležité změny v sestavě. Do brány šel Radim Ottmar, na střed zálohy Kristian Zbrožek. Vyplatily se?

Pro mě je zásadní střední záložník. Teď za mnou byli dva defenzivnější: Rob Jukl se Zbrožou. Já díky tomu mám větší volnost dopředu. Vím, že za mnou jsou a odpracují to za mě.

Slova účinnější než trénink

Po nedobrém vstupu do sezony zabrali. Hradečtí fotbalisté zničili v pátek Varnsdorf 8:0 a lebedili si, že jim pomohla otevřená týmová debata.

Třikrát v historii vyhrál fotbalový Hradec o osm gólů. V 80. letech to odneslo Ústí nad Labem (10:2), v roce 1995 v Poháru vítězů pohárů lichtenštejnský Vaduz (9:1) - a v pátek ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE Varnsdorf.

Přitom, kdo by to čekal? Votroci vstoupili do druhé ligy jemně řečeno rozpačitě. Po třech kolech měli dva body, byli předposlední. „Se vstupem do sezony rozhodně nejsme spokojeni,“ přiznal i trenér Zdenko Frťala.

Tato slova pronesl už po fenomenálním vítězství nad Varnsdorfem. Ten zápas jeho týmu sednul, mančaft podal perfektní výkon. Pomohla mu rychlá branka, změny v sestavě…

Přestaňme na sebe řvát

A také dlouhá debata, která se na malšovickém stadionu konalav týdnu před utkáním. „Dvě a půl hodiny,“ prozradil kouč, jak dlouho trvala.

Začala videem, pak se Frťala zeptal, zda hráči nemají potřebu probrat některé záležitosti. Slovo si vzali především mazáci Adam Vlkanova, Milan Černý, Patrik Vízek.

„Často je lepší věnovat čas takové diskuzi než tréninku,“ glosoval Frťala. „Nebylo to o jednom tématu, ale spíš o tom, abychom přestali chodit kolem horké kaše. Někteří kluci se báli dřív říct svůj názor. Teď to bylo jinak,“ pochvaloval si.

Jedno konkrétní téma však hráči vypíchli. „Bavili jsme se o tom, abychom se na hřišti podporovali. Abychom si jen nenadávali,“ řekl záložník Fahrudin Djurdjević, jenž k výhře nad Varnsdorfem přispěl třemi brankami.

„Říkali jsme si, že na sebe při zápasech akorát řveme. Myslím, že to pomohlo, vyčistil se vzduch,“ doplnil Vlkanova.

Proti Severočechům se změna klimatu projevila. „Ale je to jen jedno vítězství, to ještě válku nevyhrálo,“ varoval trenér.