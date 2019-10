Wind Of Change, tedy Vítr změn, název legendární písně skupiny Scorpins, kterou v roce 1990 oslavovala politické změny v Evropě, zabral i tentokrát.

Votroci vyhráli derby v 11. kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY 1:0 a hlavnímu rivalovi uštědřili první prohru v této sezoně.

„Změny bylo potřeba udělat. Soupeř je na vlně, před derby neprohrál. Museli jsme koukat i na jejich kvalitu,“ říkal brankář Radim Ottmar.

„Zahráli jsme dobře v poháru v Ostravě, potom v Brně to šlo, ale nebyli jsme tak agresivní,“ objasňoval kapitán Jakub Martinec, proč souzněl s verdikty trenérského štábu.

Ten nasadil na pravou obranu Františka Čecha. Elegantní bek přitom odehrál ligový zápas za Hradec naposledy na jaře 2018. Celou minulou sezonu strávil na hostování v třetiligovém Ústí nad Orlicí.

V útoku se objevil mladíček Filip Firbacher. Sedmnáctiletý talent naskakuje do sestavy postupně, teď dostal čas i kvůli zranění Erika Prekopa. Navíc ve zmiňovaném pohárovém duelu na Baníku zahrál slušně.

Stejně jako proti Pardubicím. „Oba splnili, co jsme po nich vyžadovali,“ chválil kouč Zdenko Frťala. „Jsme rádi, že to, že nehrají pravidelně, nemělo vliv na jejich výkon,“ doplnil. „Franta navíc zvládl pravého beka a potvrdil si, že může hrát na více postech. I pro nás je to najednou variabilnější,“ glosoval trenér.

Dalšími tvářemi, které se v základní jedenáctce tolik neobjevují, byl záložník Milan Černý a tvrďák na levé straně Michal Leibl.

První z nich přinesl zkušenosti. Důkaz? Například situace z 88. minuty. V době pardubického tlaku získal míč, podržel ho, došel si pro faul. Dodal klid. Leibl spolupracoval s Otto Urmou, což už je prověřená kooperace.

„Měl jsem vynikající pocit, jak jsme derby zvládli,“ pronesl Frťala. K úspěšnému výsledku pomohly i jeho nečekané tahy.