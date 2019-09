V dnešním utkání 2. kola Mol Cupu, které v pražských Kobylisích začíná v 17 hodin, se tak Votroci budou muset spolehnout na jiné tahouny. A zřejmě i na neotřelá jména, trenér Zdenko Frťala plánuje, že dá šanci hráčům širšího kádru i rezervního mužstva. Hradecké béčko hraje nakonec stejnou soutěž jako Admira, tedy třetí ligu.

„Pro kluky z béčka a dorostu je to motivace do další práce. Pohárové zápasy jsou ideální k tomu, aby dostali příležitost hráči, kteří by se do áčka v budoucnu mohli zapojit,“ řekl trenér. „Když budeme počítat i pohárová utkání, Admira z posledních čtyř tři vyhrála a jedno remizovala. Je to jako každý tým z ČFL nevyzpytatelný soupeř, ale pokud k tomu přistoupíme jako s Letohradem v minulém kole, budeme trpěliví, čekat na šance a proměníme je, měli bychom to zvládnout,“ byl přesvědčený.