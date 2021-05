Michal Šmarda, bývalý kapitán Votroků, dochází na stadion v Malšovicích pravidelně. Na začátku února totiž společně s trenérem Václavem Kotalem, jemuž dělal asistenta, uzavřel angažmá ve Spartě.

„Konec není nikdy dobrý. Ale na druhou stranu nejsme první a život jde dál,“ říká padesátiletý Šmarda.

Muž, jenž dělal vedle Kotala asistenta rovněž Martinu Svědíkovi ve Slovácku, je občas zmiňovaný jako jeden z možných nových koučů Hradce, z jehož lavičky odejde po sezoně Zdenko Frťala. Rozhodně by ho taková nabídka zajímala…

Co říkáte na hradecký postup, na jeho šňůru deseti vítězných zápasů?

Sleduju to. Když můžu, tak na fotbal přijdu, to je jasné. Myslím, že je tady velká ofenzivní síla. Po takovém slabším konci podzimu a nevydařeném prvním jarním zápase v Líšni se kluci dali dohromady a suverénně postoupili.

Je důležité, že se to povedlo letos, že?

Ano, z ligy padají tři mužstva, příští sezona bude mnohem složitější. Navíc je opravdu velký rozdíl mezi první a druhou ligou. Kdykoli je lepší hrát první než druhou.

Ani když nebude klub na vlastním stadionu, nýbrž v Mladé Boleslavi?

Ani když ji nebudeš hrát doma.

Na co Votroci budou mít? Pardubice, které postoupily vloni, jsou příjemným překvapením nejvyšší soutěže.

Teď už si mohou říct: Jsme ligový mančaft. Kluci si to vybojovali, mají právo na to, aby dostali šanci a důvěru. Ale myslím, že nový trenér bude vyžadovat příchod nějakých hráčů, aby se kádr okysličil a získal ještě větší kvalitu.

Nebudete tím novým koučem vy?

Nevím, co na to říct. Zatím mě nikdo neoslovil.

Opravdu?

Ano, hraju férovou hru. Ale musím přiznat, že bych byl rád, že by mě to zajímalo.

Proč?

Jsem trenér, fotbal mě baví a momentálně jsem bez angažmá. Hradec je klub, kde jsem vyrůstal, kde jsem něco prožil. Navíc tady bydlím, takže ten vztah je jasný.

Mluvil jste o tom, že byste se rád posunul z pozice asistenta na prvního kouče. Platí to stále?

Ano, myslím, že už jsem nasbíral dost zkušeností. Už je čas. Ale v dnešní době je to složité, uvažoval bych i o pozici asistenta.

Mrzí vás pořád předčasný konec angažmá ve Spartě?

Jsem takový rozpolcený. Konec není dobrý, na druhou stranu tam určitý posun nastal. Vloni jsme vyhráli trofej, skončili jsme na druhém místě, odcházeli jsme na druhém místě…

Přesto jste byli odvoláni.

Chtěli jsme některé věci změnit, bohužel k tomu nedošlo. Když přišel nový trenér (Pavel Vrba pozn. red.), tak to najednou bylo jinak. Škoda, že nechodili diváci, ale byl to hezký rok a nějakou práci jsme odvedli. Jsem rád, že si mě trenér Kotal vybral, děkuju mu.

Co Spartě schází?

Myslím, že tam chybí typologicky trochu jiní hráči. V určitých fázích jsou na sebe kluci ve Spartě málo nároční.

Kdo konkrétně?

To nechci říkat, nebudu Spartu hanět. Něco se tam vyvinulo, ale to už si musí rozebrat jiní. Jsem rád za tu zkušenost, dalo mi to hodně.

Vyhlížíte další angažmá netrpělivě?

Abych byl upřímný, přišlo to v nevhodnou dobu, která je na houby pro celý svět. Ale na druhou stranu mi třeba pauza po dvanácti letech pomohla. Mohl jsem se věnovat rodině. Ale fotbal mi už fakt chybí…