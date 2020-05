Vichřice, která klátí stromy. Gigant bojující o postup do nejvyšší soutěže či poloprofesionální Chrudim, bez rozdílu. Pandemie koronaviru výrazným způsobem krátí rozpočty všech klubů, smrtící může být i v případě druholigového MFK Chrudim. Předseda chrudimského klubu Tomáš Linhart za klíčové pro přežití označil dohrání stávajícího ročníku.

Hráči mají za sebou více než měsíc individuálních plánů. Bylo již nutné jít do společného tréninku?

Velmi nutné. Samozřejmě, měli jsme je pod dohledem, kontrolovali je, ale kolektivní trénink je úplně o něčem jiném. Sice nyní trénujeme po skupinkách, což není ideální, protože fotbal je kontaktní sport, ale věřím, že se nařízení co nejdříve uvolní, abychom mohli začít jako mančaft trénovat pohromadě a poctivě se připravit na konec sezony.

Co může měsíc absence udělat s formou hráče?

Když jsem viděl první trénink, říkal jsem trenérovi, že to vypadalo, jak když si někteří hráči nazuli kopačky obráceně. (směje se) Technika se ztrácí. Já vím, o čem mluvím. Po dovolené či pauze vždy chvíli trvalo, než to člověk dostal do nohy, hlavy a těla. Společné tréninky už byly prostě nutné.

V současné době se mluví o restartu ligy okolo 25. května. Je tedy doba na nabrání techniky dostatečná?

Hlavně potřebujeme, aby hráči mohli chodit do soubojů, hráli na dvě branky, aby se jednalo o tréninkový proces v pravém slova smyslu. Zatím to vypadá, že společně začneme trénovat až 11. května a čtrnáct dní tím pádem není ideální doba. Navíc nám chybí zápasový rytmus, což bude hodně znát. Sice jsme schopni odehrát jeden či dva přípravné zápasy, ale i tak si myslím, že prvních pár kol bude trochu komedií.

Jak fatální dopad může mít tato situace na chrudimský klub?

Jako ostatní kluby jsme i my řešili možnost snižování platů, ale zatím jsme se k této variantě rozhodli nepřistoupit. Na férovku říkám, že je to z důvodu, že kluci u nás prostě nemají takové podmínky jako to je v jiných klubech. Nechtěli jsme jim z mála ještě ukrajovat. Ale týká se to všech stejně. Jako je pro nás obtížné sehnat dvě stě tisíc, pro Brno jsou to dva miliony. A dopad to mít bude. Firmy se budou bát dávat peníze do sportu, postavit za ně by se měla vláda třeba tím způsobem, aby tomu, kdo kulturu či sport podpoří, dostal daňové zvýhodnění. Sport nesmí zaniknout. Musíme si uvědomit, že sportu se věnuje dvě třetiny obyvatelstva v zemi a pokud by měl paběrkovat s financemi, tak to může mít dopad na sportující lid a tím pádem i na zdravotnictví.

V čem klub za poslední měsíc a půl nejvíce finančně tratil?

Nejvíce nás zatěžují výplaty, tak to prostě je. A v dnešní době jít za firmou, ať nám dá peníze? To bych musel být blázen. Máme samozřejmě některé partnery nasmlouvané, pro veškeré kluby z první a druhé ligy je důležité, aby se sezona dohrála a tím pokračovalo plnění od Ligové fotbalové asociace. Pokud by se neměl ročník dohrát, došlo by ke krácení a pro řadu klubů by ztráta těchto peněz mohla být opravdu velkým problémem. My jsme na situaci v uvozovkách trochu předpřipraveni a ostatní kluby nám to nyní kvitují. Do druhé ligy jsme šli s tím, že nebudeme mít úplné „profíky“, že sem nebudeme tahat hráče za velké peníze. Oni sami mají k fotbalu nějaké brigády, které jsou nyní velmi důležité.

Jak se vám jeví dohrání soutěže bez diváků, případně s nimi?

Na rovinu říkám, že příjem ze vstupného znamená důležitou částku do našeho rozpočtu. Jarní sezona bude stoprocentně bez diváků a to mě mrzí i z toho důvodu, že nás čekaly tři divácky lukrativní zápasy s Pardubicemi, Hradcem Králové a Jihlavou. Je to pro nás další finanční ztráta.

Jste v kontaktu s vedením města ohledně nějaké specifické podpory?

Mám něco v hlavě, jak by to mohlo vypadat. Plánuji je oslovit, ale samozřejmě později, až se situace ohledně koronaviru uklidní.

Mluvil jste také o pomoci od Národní sportovní agentury. Už se něco rýsuje?

Nic a jsem v tomto směru trochu skeptický. Měla by se k tomu postavit čelem, a to nejen k fotbalu, ale obecně ke sportu. Právě fotbal je největším fenoménem u nás i ve světě, ale její snahou nemůže být podpořit jen profesionální sportovce, ale i amatérské fotbalisty. Okolo sportu se pohybuje strašně moc lidí, kteří nejsou vidět a kdyby to všechno mělo sklapnout, je to velký problém pro celou republiku a nejen pro ni. I organizace FIFA a UEFA by se měly postavit k podpoře svazů, protože si musí uvědomit, že situace znamená nesmírný zásah do celého sportu.

Je předčasné mluvit o tom, zda finanční ztráty mohou ohrozit účast ve F:NL v následující sezoně?

Cíl nás všech je druhou ligu v Chrudimi zachovat. Ale jak se říká: „Bez peněz do hospody nelez.“ A s druhou ligou je to stejné. (směje se) To samozřejmě zlehčuji. Byla by to rána pro nás všechny, kdyby se zde druhá liga hrát nemohla. Ale je to vždy jen o jednom - o penězích.

Změní pandemie koronaviru fotbal v globálním měřítku?

Jak fotbal, tak celá společnost už nějakou facku potřebovaly dostat. A schytaly velkou. Některé věci se mi na fotbalu už nelíbily, finanční stropy byly za hranou. Vliv to určitě mít bude, ale jaký přesně, to nikdo neví.

Jak si představujete dohrání letošního ročníku F:NL?

Musíme počítat s formátem středa - víkend, je samozřejmě možné, že se nějaká středa vynechá. Můj názor je ale ten, že se soutěž musí dokončit kompletně, včetně nadstaveb a baráží. Nyní bude výhoda na straně klubů s širšími kádry, ročník se v této formě nedá dojet na jedenáct lidí. Český fotbal není připravený na dva zápasy týdně pořád dokola. Ani hráči nejsou zvyklí, a tak musíme počítat s tím, že se budou častěji objevovat zranění.