Na půdě oblíbeného soupeře, Sokolova, vstoupí do nového ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY fotbalisté Hradce Králové. Zápas s Baníkem, který Votroci třikrát z posledních čtyř vzájemných duelů porazili, začíná v sobotu dopoledne v 10.15 hodin.

Fotbalová FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA: FC Hradec Králové - FK Baník Sokolov. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Tým kouče Zdenko Frťaly je v duelu favoritem a pokud hodlá začít naplňovat své předsezonní plány – pohybovat se ve špičce, měl by získat tři body. ,,Je to pro nás příležitost jít od prvního kola do plusových bodů,“ netají Frťala.