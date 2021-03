Soutěž má skvěle rozehranou Hradec Králové. Je v čele. Zákonitě myslí na postup. Druhý východočeský zástupce z Chrudimi sídlí po podzimu na čtvrté příčce.

S koučem na telefonu

Už v sobotu je na programu velký šlágr. Votroci zamíří na hřiště druhé Líšně. Půjde vskutku o nevšední zkoušku. Tým povede z lavičky asistent Ondřej Prášil, hlavní kouč Zdenko Frťala je kvůli nákaze virem v karanténě. Konzultace budou probíhat po telefonu. ,,Není to jednoduché. Zápas sledujete v on-line přenosu, který bývá zpravidla o něco zpožděný. Koučování na dálku tak bývá složitější,“ přidává vlastní postřeh Jaroslav Veselý, trenér Chrudimi, který si karanténou prošel v přípravném období. ,,Na druhou stranu máte větší klid, vše můžete sledovat s nadhledem. Rozhodnutí uděláte po zralé úvaze.“

Před Hradcem však stojí mnohem zásadnější problém – proměňováni šancí. V nedávné přípravě s Varnsdorfem či úterním osmifinále MOL Cupu v Plzni tuto bolest jasně demonstroval. K čemu je slušně odvedená práce, když z velmi dobrých pozic nevstřelíte gól. Ke všemu za stavu, kdy lze soupeře psychicky nalomit. ,,Tohle si v takovýchto zápasech nemůžeme dovolit. To se dávat musí,“ má jasno jeden z tahounů mužstva Pavel Dvořák.

Hon na Votroky

Hradec má soutěž rozjetou báječně. Do ligy ale chtějí i další. Adeptů je několik. V první řadě Žižkov. Klub s vysokým rozpočtem a hlavně nesmírně kvalitním kádrem. Je tu Líšeň či Ústí nad Labem. Bez šancí není ani momentálně osmá pražská Dukla. S příchodem konstruktivního záložníka Jana Peterky z Ústí nad Labem její ofenzivní síla výrazně vzroste. ,,Tohle se jim povedlo. Na tuto soutěž se jedná o nadprůměrného hráče,“ souhlasí Veselý.

Ušitý bič

Míchat kartami může právě ,,jeho“ Chrudim. Odstartuje na Žižkově, ve třetím jarním kole přivítá Hradec. ,,Jsem východočeský patriot, takže bych mu postup přál. Bylo by skvělé, kdyby měl region v lize dva zástupce. My se ale hlavně musíme soustředit sami na sebe,“ zdůrazňuje. V Chrudimi je prvotním cílem rychlá záchrana. ,,Jsme sice čtvrtí, ale svým způsobem jsme si na sebe ušili bič. Od špice i suterénu nás dělí pět bodů. Favority chceme zaskočit, hlavně ale potřebujeme zvládat zápasy s ohroženými týmy,“ má jasno kouč MFK.

Covidová hrozba

Na vývoji soutěže se může podepsat i největší hrozba této doby, tedy koronavirus. Když postihne celý tým, nastane průšvih. ,,Nikde není psáno, že to zvládnete bez následků. Návrat na trávník nemusí být jednoduchý. Hráče neustále nabádáme, aby si kolem sebe vytvořili bublinu a snažili se nikam moc nechodit. Pokud spadnete do karantény, těžko budete naskakovat zpět do rozjetého vlaku,“ je přesvědčen Jaroslav Veselý.

Jaro bude každopádně velmi zajímavé.