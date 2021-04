V roli hráče jste v Hradci nastoupil poprvé v lize na jaře 1981 v dresu Sparty. Duel skončil bez branek. Jaké vzpomínky máte na stadion a zápas?

V paměti mi nejvíc zůstávají lízátka, která jsou zde dodnes. Stadion měl svoji specifiku. Tehdy na začátku osmdesátých let to byla dominance. Všichni byli nadšení, jak to krásně vypadá, ale už dávno je jiná doba a hraje se na jiných stadionech. Co se týká zápasu, tak hradecký tým ukázal, že má sílu. Z té doby si pamatuji na Ríšu Veverku a Pepíka Hanáka. Byli to skvělí fotbalisté i kluci. Vím, že v Hradci bydlí i Míla Denk, kamarád ještě ze Sparty a také výborný hráč. A s Ríšou Veverkou mě pojí i jedna historka…

Povídejte…

O Ríšu tehdy měla Sparta zájem a tehdejší trenér Václav Ježek mi jednou povídá: Franz, jeď se podívat do Hradce na Veverku… (úsměv) Takže už tehdy jsem sledoval hráče a musím říct, že Ríša na mě zanechal výborný dojem.

Ale za Spartu si nakonec nezahrál…

Z nějakého důvodu z toho sešlo, ale měl potenciál, aby si za ni zahrál. Jenže tenkrát bylo těžké se do Sparty dostat. Měli jsme výborný tým, byli jsme i výborná parta kluků, hráli jsme o titul. Možná sám nechtěl, že by třeba nehrál. Nevím…

Do Hradce jste později také dorazil s ligovými celky jako trenér a pobíral jste remízy – na jaře 2003 s Teplicemi (0:0), na podzim 2012 se Slavií (1:1) a na jaře 2013 s Příbramí (0:0)…

Dneska bych si ten bod přál taky… Pro nás by byl zlatý. Víme, jak na tom je Hradec a jak my. Hradec má výborné mužstvo, které šlape.

Tehdy v Teplicích jste vedl současného hradeckého kouče Zdenko Frťalu. Jaký byl hráč, nezlobil?

Už tenkrát byl lídr, profesionál. To ho zdobí i nyní jako trenéra. Pamatuji si, že jsem mu tenkrát pomáhal s trenérskou licencí… Přeju mu, aby dotáhl Hradec do ligy a tam hrál s týmem důstojnou roli.

Po letech by měl Hradec mít i stadion. Co tomu říkáte?

Konečně se v Hradci usnesli na tom, že postaví nový stadion, projekt vypadá opravdu super. Klub i město by si ještě zasloužilo ligu. Když to dokážou Pardubice, proč by to nemohl dokázat Hradec.O to víc by derby v lize bylo zajímavější.