Ze severních se však nepřestěhoval do východních, jak by si fanoušci Votroků přáli, nýbrž na jih Moravy. Pázler má být novou puškou v útoku Zbrojovky Brno, slavného klubu zvaného Flinta, který hraje stejně jako Hradec FORTUNA:NÁRODNÍ LIGU.

Možnost znovu obléci černobílý hradecký dres byla mlhavá. V létě jen lehce naťukl výkonný ředitel Votroků Jiří Sabou libereckého kouče Pavla Hoftycha.

Nápad byl odmítnut, navíc pro Hradec Pázler opravdu nebylo ani trochu žhavé téma. „Musel by přijít na úkor Jakuba Šípka, Filipa Firbachera a Erika Prekopa. To by asi nebylo dobře,“ upozornil Sabou, že Hradečtí nyní v útoku vsází na mladší fotbalisty.

„Od té doby, co jsem odešel z Hradce, tak mě nikdo nekontaktoval,“ potvrdil útočník, jenž se z Hradce přesunul do Liberce minulé léto. Ve Slovanu sice začal vloni velmi slušně, v prvních třech utkáních dal dva góly, ale pak už se netrefil do konce ročníku ani jednou.

V této sezoně už odkopal pouze sedmdesát sedm minut ve dvou z šesti ligových utkání.

„Pak mi bylo řečeno, že nebudu dostávat tolik prostoru, a že když přijde dobrá nabídka, nebudou mi bránit v odchodu,“ prozradil.

Proto po krátkém jednání skočil po brněnské výzvě. „Zbrojovka se minulý rok rvala o postup do posledních vteřin. Teď se budeme rvát znovu a věřím, že k tomu přispěju svým dílem. Vím, že se ode mne očekávají především góly,“ řekl.

Glosa: Logický krok

Byla by to libozvučná zpráva. Plamínek štěstí ve chvílích, kdy se zase zamotává otázka nového stadionu, kdy mančaft nevstoupil ideálně do sezony druhé ligy.

Mnozí se k tomu i upírali, sledovali, jak Jan Pázler, exhradecký kanón, není v Liberci v nejlepším rozpoložení. Mohl by se vrátit! To by bylo!

Určitě by to bylo velké. Pázler má v sobě umění střelce. Když dostane volnost a dostatečný servis, je schopen sázet góly pod tlakem. Ve druhé lize jich dal 49 v 97 zápasech. To je klasa. V nejvyšší soutěži 16 ve 105 startech. Jenže v ní hrál vždy vedlejší roli, nikdy nenašel tým, který by mu věřil.

To se mu povedlo vlastně jen v Hradci, tady byl dvakrát králem střelců druhé ligy. Nakonec, má to kousek domů, je to kluk z východu.

Ale je dobře, že se nyní nevrátil. Pro obě strany. Pázler bude v Brně hrát v mužstvu s velkými ambicemi. To mu bude sedět.

Hradec v útoku věří mladíkům, Eriku Prekopovi s Jakubem Šípkem. Navíc je připraven Filip Firbacher, doufejme, že budoucí reprezentant a hráč, kterého Hradec jednou prodá za opravdu velké peníze.