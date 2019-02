Jenže dnes je to jinak. Dvacetiletý obránce kope už od léta třetí ligu za Ústí nad Orlicí. V sobotu se svým současným týmem představil v přípravném duelu na stadionu v Malšovicích.

Při prohře 0:3 zahrál velmi slušně. „Když to řeknu s nadsázkou, tak naším nejlepším hráčem v prvním poločase byl Fanda Čech v dresu Ústí,“ řekl trenér Votroků Zdenko Frťala.

Přesto je jisté, že Čech i jaro stráví o patro níž. V Hradci, ve třetím celku druhé nejvyšší soutěže, nedostal šanci ani na zimní přípravu.

Františku, jaké to bylo zahrát si proti Hradci?

Hrozně příjemné. Bylo to vůbec poprvé v životě. Vždyť jsem tady byl patnáct let.

Změnil jste post. V Hradci i na podzim za Ústí jste kopal stopera, nyní defenzivního záložníka. Sedí vám to?

Už jsem to zkusil na podzim poslední dvě kola. Myslím, že trenér se mnou počítá na tohle místo. Je to lepší, dostanu se víc k rozehrávce. Můžu si víc dovolit a nemusím se tolik obávat ztráty,

V létě jste trochu nečekaně odešel. Mrzelo vás to hodně?

Bral jsem to jako novou výzvu. Myslím, že mi to po všech stránkách pomohlo. Třetí liga je ještě důraznější než druhá. Myslím, že jsem se zlepšil.

Zkuste porovnat kvalitu České fotbalové ligy a druhé nejvyšší soutěže. Je to velký rozdíl?

Myslím, že špička ČFL se dá porovnat se spodkem druhé ligy. Druhá liga je fotbalovější, třetí je víc o soubojích a kopání.

A co fungování klubu? Nejde o profesionální soutěž.

Máme umělku, dvě hřiště, vybavení jako tady. Jen pití musíme jako mladí dělat sami. (usměje se) Je pravda, že regeneraci si musím dodělat sám.

Jak často se trénuje?

Třikrát týdně, zbytek se snažím dohánět s juniorkou v Hradci.

Nechtěl jste se v zimě vrátit do Hradce na přípravu?

Nejdřív to bylo v plánu, ale pak jsme se s vedením a trenérem dohodli, že zůstanu v Ústí, abych toho na jaře odehrál co nejvíc.

Jaké máte další plány?

V Hradci mám smlouvu do léta 2020, teď zůstanu v Ústí. Zkusím podávat co nejlepší výkony a pak se uvidí. Buď se vrátím, nebo se pokusíme něco najít třeba někde jinde ve druhé lize.