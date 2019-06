Jeho kumpáni z dorostu Robert Jukl s Jakubem Martincem pro sebe urvali místo v základní sestavě. On ztratil možnost o něj bojovat. Zranil se. „Bylo to nejhorší zranění pro fotbalistu,“ řekne Michal Trávníček, jedenadvacetiletý obránce.

Nyní se po deseti měsících vrací do přípravy s týmem a věří, že uspěje.

Zvládáte tréninky?

Je to těžký, no. Deset měsíců nejsem s týmem, jsem sedm měsíců od plastiky. Koleno pořád bolí, ale mám povolení trénovat. Brzy chci jít i do zápasů.

Zranil jste se na konci srpna ve Varnsdorfu. Jak?

Byl to nevinný souboj. Šel jsem do protipohybu a myslel jsem si, že mě jeden ze soupeřů trefil. Ale později na videu jsem viděl, že jsem jen udělal úkrok a koleno prasklo.

Bolelo to?

Ani ne. Ale byla to strašná rána. Myslel jsem si, že to bylo tím, jak mě trefil - a on se přetrhl vaz v koleně.

Věděl jste to hned?

Ne, ani to nenateklo. Vypadalo to na natažené postranní vazy. Takže jsem běhal asi týden, ale koleno bylo vratké, podlamovalo se.

Takže další vyšetření.

Na magnetické rezonanci se ukázalo, že s vazem něco je, ale nevědělo se, jestli je urvaný. Tak jsem šel na artroskopii, ta to potvrdila. Ale po ní jsem zase musel tři měsíce čekat na plastiku, musely se zahojit jizvy.

Zahojily se vám už i jizvy na duši?

Byla to pro mě strašná rána. Nikdy jsem nebýval zraněný ani nemocný. Navíc jsem viděl, že je přede mnou šance hrát. Ale brzy jsem to začal brát, jak to je. Nelitoval jsem se. Teď se chci probojovat do kádru.

