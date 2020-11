Žádné čekání, žádné prodlevy. Tak se má v zápase chovat favorit. Restart FORTUNA :NÁRODNÍ LIGY vyšel hradeckým fotbalistům náramně. Na hřišti Třince zvítězili i díky famóznímu začátku 2:1 a po 7. kole se i nadále vyhřívají na vedoucí pozici.

Rychlé góly

Votroci se vskutku s ničím nepárali. Nový třinecký kormidelník František Straka sice spřádal plány, jak Hradec obrat o body, se scénářem, který nastal, ale rozhodně nepočítal. Už v 10. minutě totiž jeho tým prohrával o dvě branky!

Jak se vše seběhlo?

V obou gólech měl prsty Pavel Dvořák, hradecký navrátilec, jehož po letním příchodu zdobí vskutku náramná forma. V 7. minutě pálil po průniku za obranu na vzdálenější tyč, gólman střelu jen vyrazil a dobíhající Vlkanova poslal Votroky bez problémů do vedení (0:1). Krátce poté připravil Dvořák gólovou nabídku Prekopovi (0:2). Poté ještě trefil Vlkanova břevno.

Třinec zápas zdramatizoval až tři minuty před koncem po rychlém protiútoku. Víc ale nestihl.

Třinec - Hradec Králové 1:2



Fakta - branky: 87. Javůrek – 7. Vlkanova, 10. Prekop. Rozhodčí: Ginzel – Lakomý, Mikeska. ŽK: 5:2. Poločas: 0:2.

FK Fotbal Třinec: Pastornický – Bolf (63. Stáňa), Ngimbi, Habusta, Janoščín (46. Hýbl) – Foltyn (46. Vaněk), Weber – Celba (89. Gáč), Šteinhübel, Javůrek – Akulinin (55. Attah).

FC Hradec Králové: Vízek – Mejdr, Donát, Král, Urma – Kodeš, Čech, Kateřiňák (71. Procházka) – Vlkanova (90. Záviška), Dvořák, Prekop (63. Novotný).

Útočník Dvořák klíčovou postavou



Zdroj: Deník / Michal FantaByl klíčovou postavou. Mužem, který v Třinci zařídil obě trefy Votroků. Pavel Dvořák znovu prokázal, jak moc je pro současný Hradec nepostradatelný. Po jeho střele dal první gól Adam Vlkanova, druhý Dvořák naservíroval Eriku Prekopovi. ,,Jsme moc rádi, že to takhle vyšlo. S tak povedeným začátkem jsme moc nepočítali,“ přiznal po utkání. Co bylo taktickým záměrem? ,,No, vletět jsme na ně úplně nechtěli. Čekali jsme ve středním bloku na chyby a ty přišly. Ke všemu hodně brzy,“ liboval si. Ve druhém poločase Třinec hru zjednodušil, vsadil na delší nákopy a nastaly problémy. ,,Hra se nám trochu zbortila. Kdybychom dali na 3:0, byla by pohoda. Takhle jsme se v závěru ještě trochu klepali. Ale zvládli jsme to.“