Jeden z vrcholů druholigové sezony je tady. V předposledním kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY na sebe narazí fotbalisté Pardubic a Hradce Králové. Ve hře je jako obvykle mnoho. Další zápis do historické výsledkové listiny, ale s blížícím se závěrem ročníku i boj o konečné umístění.

Čtvrtý Hradec může stále teoreticky usilovat o třetí pozici, která zajišťuje baráž o postup do nejvyšší soutěže. Na Brno ztrácí dva body.

Zajímavosti

BILANCE PRO HRADEC: Od roku 2012, kdy Pardubice postoupily do druhé ligy, se odehrálo sedm zápasů mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Pět z nich vyhrál Hradec, dvakrát se hrálo nerozhodně. V případě vítězství to bylo vždy o gól, až v posledním souboji vyhráli Votroci 4:1.



NAPOSLEDY V DOROSTU: Na podzim v derby skóroval, ale na výhru v prestižním utkání stále čeká. Jako jeden z mnoha odchovanců pamatuje Adam Fousek pardubickou výhru jen z mládežnických kategorií. „V mladším dorostu jsme je porazili 2:1. Dal jsem hlavičkou gól, tehdy jsem ještě hrál v útoku,“ vzpomněl si záložník.

„Jde nejen o vítězství, ale i o prestiž a hrdost, že budete vládcem regionu. Tohle vtloukáme hráčům do hlav, na hřišti musí nechat všechno. Boj o baráž samozřejmě nevzdáváme, ještě se může stát cokoliv,“ řekl hradecký trenér Zdenko Frťala.

Sedmé Pardubice nemají co ztratit. Propadnout se již nemohou, své umístění tak mohou jen vylepšit. Samotným lákadlem už je jen vítězství nad rivalem.

„Říká se, že derby nemá favorita, ale tentokrát je to podle mě jinak. Favoritem je jednoznačně Hradec, budeme chtít proti němu podat co nejlepší výkon. A zároveň mu to co nejvíce zkomplikovat,“ prohlásil Jiří Krejčí, trenér Pardubic.

Jeho slova potvrzují i poslední vzájemné výsledky. Na podzim doma Hradec vyhrál 4:1, vítězně zvládl i oba duely v minulé sezoně. Tuto bilanci si přejí nejen pardubičtí fanoušci změnit.

„Vnímáme to, soupeř chce samozřejmě taky vyhrát. Věřím tomu, že pro úspěch kluci udělají na hřišti maximum,“ poznamenal Krejčí.

Jakou roli bude hrát tentokrát domácí prostředí? Pardubice jsou doma výrazně nebezpečnější, ví to i hradecký lodivod: ,,Pod koučem Krejčím udělali celkově velký progres a není náhoda, že se opakovaně nacházejí v horních patrech tabulky. Jde o kvalitní druholigový tým,“ uvedl Frťala.

Pardubičtí v tomto ročníku FNL na svém stadionu ani jednou neprohráli. „Je to dobrá vizitka, že jsme tady rok neprohráli, ale tohle bude specifický zápas. Na tuhle bilanci chceme každopádně navázat,“ doplnil Krejčí.

Program

29. kolo - sobota, 15.00:

Pardubice – Hradec Králové, Prostějov – Chrudim, Táborsko – Sokolov, Znojmo – Vítkovice, České Budějovice – Varnsdorf, Ústí nad Labem – Jihlava, Brno – Třinec, Žižkov – Vlašim.

Zápasy předchozího kola už jsou minulostí. Pardubičtí přivezli bod z Tábora, ale ztratili třígólové vedení. „Něco krátce jsme si řekli, ale nechtěli se v tom moc babrat. Hráči pochopili, co se stalo. Chtěli jsme to směřovat k sobotě,“ ujistil kouč Pardubic.

Hradec v předešlém duelu s Ústím nad Labem vyhrál 2:0, trenér Frťala se odhodlal i k výměně na brankářském postu, kde stálici Radima Ottmara nahradil Patrik Vízek. ,,Koho do branky? Tenhle post nás naštěstí netrápí. Máme tam u obou brankářů jistotu a kvalitu,“ řekl.

Další derby se blíží, v sobotu v 15 hodin se fanoušci dočkají. „Připravujeme se na atmosféru a bouřlivé prostředí,“ přiznal Frťala. „Čekám, že se stadion zaplní. Je to nadstandardní zápas,“ dodal Krejčí.