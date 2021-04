"Jde o srdeční záležitost. Prožil jsem tam krásné roky. V současném týmu znám skoro každého. Na derby se opravdu moc těším," říká s úsměvem před středeční dohrávkou FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.

Když dáte gól. Budete slavit?

(směje se) Každá trefa se počítá. Je jedno v jaké skončí síti. Hraju za Hradec, máme jeden velký cíl. Když ten gól pomůže týmu, budu šťastný.

Pro vás jistě půjde o výjimečný zápas, že?

Bezpochyby. Znám se skoro s každým. V Chrudimi jsem byl od mládeže, jsem de facto odchovanec. Tím je všechno dané.



City ale půjdou ve středu stranou…

Jsem v Hradci. Vedeme tabulku, potřebujeme vyhrát.

V neděli jste těsně zdolali Třinec. Kolik sil stálo tohle utkání?

Dost. Hlavně, že jsme vyhráli, ale měl jsem toho plné zuby. Byl to třetí zápas během osmi dní, navíc hodně soubojový. Je potřeba rychle zregenerovat a dát se do kupy. Ve středu pojedeme zase na sto procent.

Mrzí hodně, že jste neskóroval? Šance byly…

Jo, byl jsem na sebe naštvanej. Kdybych něco dal, mohl být klid mnohem dřív. Takhle měl při stavu 1:0 soupeř stále možnost s tím něco udělat. Závěry jsou pak zbytečně nervózní.

Na jaře jste vstřelil už pět gólů. Přitahujete nyní zvýšenou pozornost soupeřových zadáků?

Jako útočník tohle moc nevnímám. Je to těžké v každém zápase. Většinou stojí jeden přede mnou, druhý za mnou. Jsem tam od toho, abych góly dával, takže se s tím musím vypořádat. Teď jsem dvakrát vyšel naprázdno, snad to brzy prolomím.

Asi nejlépe v Chrudimi, když vás tak poslouchám…

(směje se) Nebylo by to od věci. Jdeme za postupem, klopýtat nechceme.

Na Chrudim jste narazili už v zimní přípravě. Prohráli jste 3:2. Soupeř vás vyškolil v produktivitě. Shodou okolností jste jeden gól dal. Může se vzhledem ke středeční bitvě jednat o důležitou zkušenost?

Víme, že je nemůžeme podcenit. Stejně jako my do toho půjdou i oni . Pro region se jedná o velký zápas. Měli bychom ale mít dostatek kvality, abychom to zvládli.

Bude zvláštní vrátit se na hřiště za Vodojemem v dresu soupeře?

Snad ne. Prostředí toho stadionu je pro mě příjemné. Hrálo se mi tam vždycky dobře.

Na koho se nejvíce těšíte? Určitě proběhne nějaké hecování…

Kluci poslední domácí duely nezvládli. Jenže nebyli v top sestavě. S námi už budou moci nastoupit od začátku Rybička s Kesnerem, vpředu je nebezpečný Mužík. Musíme si s tím poradit. Vezeme se na vítězné vlně, ale je za tím strašně dřiny. Půjdeme znovu po třech bodech.