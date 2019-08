Na mysli měl především situaci z nastavení druhé půle, kdy domácí vstřelili druhou branku. Rozhodčí ji však kvůli ofsajdu neuznal. „Sedmdesát minut jsme hráli velice dobře, měli jsme zápas pod kontrolou. Vytvořili jsme si spoustu šancí včetně penalty. Chyběl tomu jen jeden gól, abychom šli do dvoubrankového vedení,“ vykládal. „Druhý gól by rozhodnul,“ byl přesvědčený.

Jenže Votroci se střelecky prosadili jen jednou. „A závěr byl hektika nad hektiku,“ ulevil si matador. „Hráli jsme dobře. Třinec má dobrý tým a my jsme ho přehrávali. S tím můžeme být spokojeni, ale ne s tím, jak jsme nakládali s brankovými příležitostmi,“ byl viditelně rozladěný. „Máme jen jeden bod a jsme hrozně naštvaní. Teď se v tom každý musí pobabrat a na začátku týdne už to nemít v hlavě,“ nakázal.

KOMENTÁŘ: Penaltová kletba? Ottmarova levačka je připravena

Fotbalový Hradec se rozjíždí, doufejme, že i výkon v Třinci – i když tam tým remizoval – tomu nasvědčuje. Ve druhé lize se vyhrabal ze dna, zvládl pohár.

Plichta ve Slezsku však, bohužel, připomněla jednu dlouhotrvající bolest. Otevřela ránu, již Votroci celou minulou sezonu pořádně prohlubovali.

Hradečtí neumějí kopat penalty. Tak to je – a znovu to připomněl mladík Erik Prekop, jenž sice třineckou bránu nepřekopl, ale jeho ránu lapil domácí brankář. Útočník se zařadil do zástupu neúspěšných z minulé sezony. V ní zahodili pokutový kop Adam Vlkanova, Filip Zorvan, Fahrudin Djurdjević, Jiří Kateřiňák, v zimní přípravě také Milan Černý.

Co s tím, jak to změnit? Je tu jedna, byť riskantní, možnost. Levačka gólmana Radima Ottmara je famózní. Proč ji nezkusit?