V kalendáři bylo datum 1. listopadu 2018. V ten den naposledy zvítězili fotbalisté Hradce ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE jinde než na svém stadionu v Malšovicích.

Tehdy obrali o všechny body Ústí nad Labem, exkluzivními nůžkami rozhodl Jiří Miker, mladík z klubové líhně.

Pak deset zápasů jako když utne…

Až v neděli v 8. kole druhé ligy ovládli zápas na Žižkově. Opět ho střelecky rozhodli zelenáči vyrůstající v černobílých barvách: Vítězství 2:1 nad do té doby třetí Viktorií zařídili brankami Robert Jukl a Dominik Soukeník.

„Na konci jsme byli při standardkách soupeři v napětí, abychom o vedení nepřišli. Jsme rádi, konečně máme tři body z venku,“ řekl trenér Zdenko Frťala. „Každá výhra venku mužstvo nakopne,“ věřil záložník Jukl, že úspěch bude mít blahodárný vliv i na další kola.

Votroci o triumfu rozhodli během tříminutovky v prvním poločase. Nejprve se trefil právě Jukl z nějakých osmnácti metrů. Při střele mu pomohla i teč obrany.

Poté se dostal do úniku Soukeník, vyhrál souboj s domácím gólmanem a uklidil míč do odkryté brány. „Situace vypadala jednoduše, ale míč se točil. Radši jsem to tam rychle doklepl,“ popisoval dvacetiletý záložník.

Pro oba střelec šlo o první zásahy v druhé nejvyšší soutěži, o premiéru v dospělém profesionálním fotbale.

„Hlavně v prvním poločase jsme plnili zásady, které jsme si stanovili. Byli jsme za to odměněni dvoubrankovým vedením,“ chválil Frťala.

Po změně stran se Viktoria dostala více do hry. Po hodině snížila, zblízka se prosadil střídající David Čapek.

V trenérovi v tu chvíli hrklo, aby se neopakovaly poslední dva venkovní duely. „V každém z nich jsme vedli,“ připomněl konečné remízy v Líšni a Třinci.

Tentokrát se zlý scénář neudál. Byť domácí zvolili jednoduchou taktiku, nakopávali míče do pokutového území, Hradečtí odolali. „A vyhráli zaslouženě,“ uznal žižkovský asistent Daniel Sochor.

Potvrdit výhru zkusí Hradec v sobotu doma proti Vyšehradu.