Hradec Králové /FOTO/ - Stejného soupeře jako slavná Sparta potkali hradečtí fotbalisté v přípravě na druhou ligu. V sobotu je otestoval třetiligový Vltavín. Letenští ho zdolali 5:0, Votroci 6:1.

„Měli jsme to ve své režii. Každý hráč se chce v přípravě ukázat. Můžeme být spokojeni,“ pochvaloval si útočník René Kropáček, jenž dal ve druhém poločase dvě branky. „Myslím, že to byl dobrý zápas, protože šanci dostali všichni kluci. Splnilo to účel kondičního tréninku,“ doplnil trenér Zdenko Frťala.

Jeho tým drtil soupeře od začátku. V poločase vedl 3:0, a to zkušený záložník Milan Černý zahodil penaltu. Slušně se ukazoval mladíček Filip Firbacher, nastřelil tyč. „V minulých zápasech byl ještě lepší,“ chválil ho Černý. Po změně stran přišla další góly i šance.

Po čtyřech přípravných duelech odjíždí tým na soustředění do Špindlerova Mlýna. „Čekám hodně běhání a hodně sněhu,“ usmál se Kropáček.

Hradec Králové - Vltavín 6:1

Fakta - branky: 19. Martinec, 30. Brandner, 42. Kvída, 48. a 52. Kropáček, 66. Šípek. – 68. Veselý.

FC Hradec Králové: Vízek (46. Ottmar) – Kopečný (46. Plašil), Kvída (46. Finěk), Martinec, Urma – Jukl – Brandner (46. Ďurděvič), Kateřiňák (46. Šípek), Černý (46. Janoušek), Leibl (60. Mahr) – Firbacher (46. Kropáček). Trenér: Frťala.