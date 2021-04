Právě úspěšná série přinesla Votrokům náskok v čele tabulky, který momentálně činí pět bodů na Líšeň. Jenže jihomoravský tým už v pátek v předehrávce 20. kola remizoval se Žižkovem (1:1), a pokud Votroci v sobotu zvládnou duel v Ústí nad Labem, povedou už o osm bodů. Šest kol před koncem druhé nejvyšší soutěže.

„Na Ústí se připravujeme s maximální pokorou,“ drží mančaft při zemi trenér Zdenko Frťala. Ví proč.

Hradečtí jsou na vlně, v šesti posledních zápasech nastříleli soupeřům 19 branek a byla by škoda se případným podceněním a vlastními chybami nechat vyhodit ze sedla. Energii mužstvu vlila i poslední výhra v derby v Chrudimi (3:2), kterou Votroci urvali třemi góly v závěrečných osmi minutách. Byla to gólová exploze v závěru. „V Chrudimi jsme dokázali něco ojedinělého, bylo vidět, že neskládáme zbraně za žádného stavu. To je velký posun oproti minulým dvěma sezonám, kdy jsme některé kritické momenty nezvládali,“ poukázal Frťala.

Teď je tady ale nový zápas – na hřišti čtvrtého Ústí nad Labem. Severočechy od zimy vede bývalý reprezentant David Jarolím. „Na jaře se mu povedlo navázat na práci svého předchůdce Jirky Jarošíka. Mají převážně mladé hráče, kteří si tykají s míčem, je jim vlastní fotbalovost,“ poukázal hradecký kouč.

Votroci však musejí pokračovat ve své dominanci. „V první řadě zase půjde o nás. Jak budeme nastavení a jak budeme plnit to, co si směrem k Ústí řekneme,“ dodal Zdenko Frťala.