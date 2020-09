Dvě podobné akce, brilantní centry z levé strany a gólové hlavičky, rozhodly sobotní šlágr podzimu ve druhé fotbalové lize.

Černobílý Hradec v něm srazil červenobílý Žižkov na jeho hřišti 2:0. Ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE je tak dál stoprocentní, vyhrál všechna čtyři utkání a tabulku vede o tři body sobotním soupeřem.

„Bylo to jednoznačně zasloužené vítězství. Splnili jsme v podstatě všechno, co jsme si řekli,“ chválil mančaft kouč Zdenko Frťala.

„Nebyl to ten Žižkov, který chceme. Hradec byl lepší,“ souhlasil domácí trenér Zdeněk Hašek.

Byl rozladěný, což je pochopitelné. Viktoria získala nového majitele, který netají velké ambice, chce se vrátit do nejvyšší soutěže. Prohra s Votroky plány narušuje, protože v kratší sezoně (pouze 24 zápasů místo klasických 30) může být taková ztráta fatální.

Zato Hradečtí byli v euforii. „Už po poločase to mohlo být 3:0. Jsem rád, že jsme výkonz první půle ve druhé potvrdili,“ lebedil si Otto Urma, autor jedné z gólových asistencí. Ty byly podobné, navíc v rozmezí 180 vteřin. V 61. a 63. minutě přišly dva krásné pasy ze strany a branka. Poprvé v obsazení Filip Novotný – Jan Záviška, podruhé Urma – Erik Prekop.

„Na Žižkov jsme byli perfektně připraveni. Poradili jsme si s ním i těžkým terénem,“ řekl Frťala. Hradec nezbrzdila ani nejvýraznější svízel. Ze hry vypadli zranění Adam Vlkanova, František Čech, Daniel Vašulín i nemocný Robert Jukl – všechno důležití hráči.

„V reprezentační pauze jsme hráli s Libercem a měli jsme je možnost vidět. Teď jen potvrdili, že se konkurence zvýšila,“ okomentoval Frťala výkon Denise Donáta, Dominika Soukeníka či střelce Prekopa.

Povedlo se a kouč mohl připomenout: „Máme určitý cíl, rádi bychom ho zvládli splnit.“ Jasně, je to postup.

FK Viktora Žižkov - FC Hradec Králové 0:2 (0:0)

Fakta - branky: 61. Záviška, 63. Prekop. Rozhodčí: Hošek – Mojžíš, Bureš. Bez karet. Diváci: 764. Poločas: 0:0.

FK Viktoria Žižkov: Švenger – Urbanec, Březina, Pudil, Muleme (66. Tusjak) – Skopec, Súkenník (84. Petrlák) – Diviš, Richter (84. Žežulka), Sixta – Pázler.

FC Hradec Králové: Vízek - Mejdr, Donát, Král, Urma – Soukeník (90. Samko), Rada – Záviška (79. Šípek), Dvořák, Novotný (88. Leibl) – Prekop (79. Procházka).