Hradečtí fotbalisté se po oslavách postupu představí v neděli ve Varnsdorfu.

FC Hradec Králové - FK Varnsdorf. | Foto: fchk.cz

Poslední dny Votroků se zákonitě nesly ve znamení obrovské radosti. "Vychutnali jsme si to. Kluci měli volno do úterý. Do tréninkového procesu se vrátili správně nastavení. Nikoho jsme nemuseli nikde hledat," pousmál se trenér Zdenko Frťala.