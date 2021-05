Podíl na inkasovaném gólu, kdy jej společně s matadorem Jakubem Radou obelstil David Jurásek a následně skvěle zavěsil, je v kontextu Urmova celkového výkonu malicherný. "Tohle udělal fakt dobře. Líp to asi nešlo," uznal šestadvacetiletý hradecký obránce. "Já ho nechtěl pustit k brance, Kuba ho přišel zdvojit. On si to ale dobře posunul, rychle se protáhl a parádně vystřelil na zadní tyč. Těžko tomu šlo zabránit," popsal podrobněji moment, po němž se Prostějov ujal ve 39. minutě vedení 1:0.

Jinak se ale zápas odehrál v jasné režii Votroků. "Věděli jsme, že to naposledy s Blanskem nebylo ono. Řekli jsme si, co chceme zlepšit a plnili to. Jen škoda, že jsme v první půli nedali tutové šance, mohlo to být klidnější."

S Hradcem gól do šatny vůbec nezamával. Stále spoléhal na vlastní kvality. "To jsme si také řekli o pauze. Nemělo by cenu nakopávat. Zůstali jsme u kombinací po zemi a vyplatilo se."

Svatá pravda. Votroci po jedné z nich vyrovnali už v 51. minutě. "Soupeř se viditelně zalekl. Druhý gól z rohu byl vyústěním naší převahy," měl jasno Urma.

Prostějov vyfasoval v zápase šest (!) žlutých karet. "Byli asi trošku frustrovaní. Nedařilo se jim, jak jsou zvyklí. Proto tam byly i ostřejší zákroky. Naštěstí jsme vyvázli bez větší újmy."

O tom, že zahrál nadstandardně, příliš slyšet nechtěl. Natož pak o životní formě. "Těžíme z toho, že se daří celému týmu. Všichni odvádíme velmi dobré výkony, proto jsme taky vyhráli devětkrát za sebou."

Hradec už je blizoučko vysněnému postupu. Teoreticky by mohl slavit už v sobotu, kdy v televizním duelu (15.45, vysílá ČT sport) hostí pražskou Duklu s Bohuslavem Pilným na lavičce! Pokud vyhraje, posune se mezi elitu. ,,Budeme to chtít zvládnout. Víme, za čím si jdeme a chceme to co nejdříve,“ podotkl stálý člen Frťalovy sestavy.