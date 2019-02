Východní Čechy, Pardubice - Hned první výjezd na stadion soupeře v tomto ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY připravil pro pardubické fotbalisty těžkou zkoušku. V Jihlavě, která hrála předchozích šest sezon nejvyšší soutěž, prohráli nejtěsnějším rozdílem.

„Hrálo se vyrovnané utkání, nemáme se za co stydět,“ uvedl Jaroslav Novotný, jeden z pardubických trenérů. Mělo to ovšem jedno velké ale. „Hrál se dobrý fotbal, ale to nic neznamená. Body totiž nemáme,“ poznamenal zase záložník Ladislav Mužík. A dokonale tím vystihl dojmy pardubických hráčů po utkání.



O tom, že odjedou z Vysočiny s prázdnou, rozhodl gól Stanislava Klobásy, jenž hostuje z Mladé Boleslavi. Již ve 14. minutě se opřel těsně za hranicí pokutového území do míče a nedal Knoblochovi v brance Pardubic šanci.



„Šlo o to, že jsme udělali jednu chybu, kdy jsme nebyli tak důrazní před vápnem. Jihlavě se podařilo skórovat, ale nemyslím si, že by nás to úplně zlomilo,“ řekl kouč Novotný.



Pardubičtí předvedli nadějné akce, kterým ovšem scházelo lepší finální zakončení. „Někdy jsme to uspěchali, jindy se dostali do vápna, ale nebyli jsme schopni si připravit loženku. Na to jsme doplatili,“ konstatoval Novotný. S jasným plánem šli hosté do druhého poločasu. „Chtěli jsme hrát dále kombinačně, dostávat se po stranách do soupeřovy obrany a do koncovky,“ dodal trenér.



„Šance jsme měli, ale prohráli jsme, to nás mrzí. Je škoda, že jsme ani jeden gól nevstřelili,“ litoval Mužík, jenž se prodral v závěru utkání do vápna, ale Jihlavští míč zblokovali.



Z druhého vítězství v sezoně se tak radoval tým trenéra Martina Svědíka. „V utkání jsme si ověřili, co nás v druhé lize čeká. Narazili jsme možná na nejlepšího soupeře, který v soutěži je. Poměrně brzo jsme dali gól, ale scházel nám důraz v obranné činnosti a preciznější práce v presinku. Byl to takový klasický zápas, kdy se vám úplně nedaří, ale urvete ho. Pro nás je to cenné vítězství,“ prohlásil kouč Jihlavy.



Pardubice mají možnost pro nápravu v sobotním utkání proti Varnsdorfu.