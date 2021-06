Fotbalisté Hradce Králové v letošní sezoně vybojovali postup do první ligy. Deník jednotlivým hráčům rozdal vysvědčení jako ve škole. Premiantů s jedničkou bylo více, tím nejlepším byl útočník Pavel Dvořák. Speciální známku obdržel s kariérou se loučící brankář Radim Ottmar. Pětka nebyla pochopitelně žádná.

RADOST. Hradečtí fotbalisté oslavili v nedávno skončené sezoně druhé ligy celkem 51 gólů a 17 vítězství. Proto postoupili do nejvyšší soutěže. Vlevo Pavel Dvořák, hvězda týmu. | Foto: Deník/Michal Fanta

To se to známkuje! Mančaft splnil úkol, táhly ho osobnosti, které měly. Proto je vysvědčení hradeckých fotbalistů po sezoně, v níž uhráli první flek ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE a postup do elitní soutěže, veskrze pozitivní. „Myslím, že jsme ohromně zlepšili hlavně útočnou fázi. To byl zásadní faktor. I když jsme občas gól dostali, byli jsme schopní dát tři,“ říká brankář Radim Ottmar. „Osobně si myslím, že rozhodl příchod Pavla Dvořáka. Ten jeho klid nám v předchozích sezonách v některých momentech chyběl,“ dodává končící legenda.