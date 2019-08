Samozřejmě, celkové pořadí je zásadní. Ale je tu ještě jedno měřítko úspěšnosti. Proto fanoušci nešli těžce, když Hradec v předminulé sezoně skončil ve druhé fotbalové lize po letech za Pardubicemi.

Ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE se hraje také o krále východních Čech. Vloni jím byl Hradec, skončil nejvýše, navíc pobral nejvíce bodů v regionálních derby.

Právě seriál nejvypjatějších duelů startuje v pátek: Votroci přivítají v Malšovicích Chrudim, začíná se v 18 hodin. „Každé derby je specifické. Je odlišné od normálního utkání,“ řekl domácí trenér Zdenko Frťala. „A pro mě ještě více specifické, když jsem v Hradci působil jako hráč i trenér a navíc tam žiju,“ doplnil ho hostující kolega Jaroslav Veselý.

V minulé sezoně pobrali Votroci v derby utkáních sedm bodů, Pardubičtí pět, Chrudimští čtyři. Votroci však právě s Chrudimí prohráli, a to na jejím hřišti. Jarní odvetu ovládli. Nyní přichází její repríza.

„Jejich poslední výsledek doma budí respekt,“ připomněl Veselý, že Votroci naposledy na svém hřišti zdolali Varnsdorf 8:0. „Na druhou stranu, my se nemůžeme ohlížet, kdo proti nám stojí. V týmu nepanuje poraženecká nálada, zbraně neskládáme. Hradec je favorit, nepřipouští si nic jiného než zisk tří bodů, ale my se mu jdeme postavit a budeme chtít bodovat,“ vzkázal.

Stejný cíl však mají i domácí. V tabulce se chtějí přes regionálního soka přehoupnout, k tomu by rádi potvrdili vylepšené výkony z poslední doby. Naposledy v Třinci sice remizovali, ale byli jednoznačně lepší.

„Mělo to skončit 6:1,“ byl ještě včera naštvaný brankář Radim Ottmar. „Zásadní bylo, že se Kristian Zbrožek posunul do zálohy. Jeho entuziasmus a srdce válečníka se přenáší na tým a z toho vyplývá to, co kluci předvádějí,“ vysvětlil kouč Frťala.

Uvidí se, zda to bude stačit na Chrudim, jež ve dvou venkovních duelech pobrala čtyři body. (fej, dej)