Dvě remízy 0:0, dvě dvoubodové ztráty se soupeřem, jehož by měli svalit. I neúspěchy v duelech s Vítkovicemi stály fotbalisty Hradce v minulém ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY postup do baráže o první ligu.

Na třetí místo scházely Votrokům právě čtyři body…

V nové sezoně je to jinak. V 15. kole druhé ligy Hradečtí doma přehráli modrobílé (v tomto případě červené) jednoznačně 3:0.

„Byl to suprový týmový výkon,“ lebedil si útočník Jakub Šípek.

Domácí, kteří po dvou prohrách nastoupili s několika změnami v sestavě (naskočili například Miloš Kopečný, David Doležal či Dominik Soukeník), výsledek rozsekli prakticky už v prvních dvaceti minutách.

V 9. minutě dokončil akci Adama Vlkanovy důrazný Otto Urma. O dvanáct minut později se trefil devatenáctiletý Doležal. Zelenáč dal svůj první gól ve druhé lize střelou přibližně z penalty.

„Bude mě to stát dost do kasy, ale mě už to nerozhodí. Už teď splácím,“ smál se. „Jsem rád, že jsem dostal šanci. Musel jsem na ni čekat, ale to je dospělý fotbal. To se nedá nic dělat,“ dodal.

Skóre pak uzavřel ve druhém poločase po další Vlkanovově asistenci Šípek, jenž proměnil únik. Hosté měli vlastně jen jednu šanci, gólman Radim Ottmar však byl připraven.

Hradec uzavře podzim za dva týdny na Dukle.

Hradec Králové - Vítkovice 3:0

Fakta – branky: 9. Urma, 21. Doležal, 55. Šípek. Rozhodčí: Denev – Leška, Matoušek. ŽK: 1:1. Diváci: 601. Poločas: 2:0.

FC Hradec Králové: Ottmar – Kopečný, Martinec, Leibl, Urma – Zbrožek – Šípek (74. Procházka), Soukeník, Doležal (87. Djurdjević), Vlkanova – Prekop (83. Firbacher).

MFK Vítkovice: Květon – Surzyn, Holiš, Cverna, Klusák – Motyčka – Matoušek, Bzirský, Suchan (80. Mikula), Matěj (20. Martišiak) – Kovařík (73. Buchvaldek).

Další výsledky: Vyšehrad - Pardubice - 0:2, Chrudim - Sokolov 1:0, Jihlava - Vlašim 4:1, Brno - Prostějov 5:0, Třinec - Líšeň 1:1, Žižkov - Ústí n. L. 2:1, Varnsdorf - Dukla Praha 1:1.

Tabulka:

1. Pardubice 15 11 2 2 28:9 35

2. Dukla Praha 15 10 1 4 33:19 31

3. Jihlava 15 9 4 2 31:19 31

4. Brno 15 8 4 3 33:16 28

5. Hradec Králové 15 8 3 4 29:15 27

6. Ústí nad Labem 15 7 4 4 24:17 25

7. Žižkov 15 7 2 6 24:20 23

8. Třinec 15 5 6 4 23:20 21

9. Líšeň 15 5 5 5 29:27 20

10. Prostějov 15 4 6 5 16:24 18

11. Chrudim 15 5 3 7 18:31 18

12. Vyšehrad 15 4 2 9 19:26 14

13. Varnsdorf 15 3 5 7 20:36 14

14. Vlašim 15 3 2 10 13:27 11

15. Vítkovice 15 2 3 10 16:31 9

16. Sokolov 15 1 4 10 13:32 7