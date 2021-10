Veškerá pozornost v krajském přeboru byla o víkendu upřena na šlágr podzimu Slavia Hradec Králové versus Nový Bydžov, kde se po remíze 2:2 kopal penaltový rozstřel, v němž byl úspěšnější hostující celek.

Krajský přebor – sestava 12. kola podle Deníku: Linhart (Jaroměř) – Routek (Police nad Metují), Lánský 4 (Jičín), L. Hlava 2 (Červený Kostelec) – Friedl (Libčany), Havlena (Chlumec nad Cidlinou B), F. Havrda 2 (Libčany), Krotil 5 (Slavia Hradec Králové) – Hanuš 2 (Vrchlabí), Blažek 5 (Nový Bydžov), Kocourek 2 (Jaroměř).

Hráči RMSK Cidlina tímto výsledkem na svého hlavního pronásledovatele navýšili náskok o jeden bod, k dobru tak mají nyní šest bodů.

Na Sešívané se dotáhl nováček z Jaroměře, který zvítězil 2:0 na půdě posledního Černilova. „Soupeř nás sestřelil ze vzduchu,“ komentoval duel Jaroslav Šlégr, kouč poraženého týmu. Hosty těšilo střelecké probuzení Zdeňka Kocourka (dal oba góly) a čisté konto gólmana Patrika Linharta.

Výhru kola mají na svědomí čtvrté Libčany, které řádily na trávníku zdecimovaných Hořic (0:7). „Při vší úctě k soupeři to tentokrát bylo ,kočka – myšʽ,“ pronesl František Bárta, sekretář libčanského klubu. „S postupujícím podzimem vadne listí na stromech a opadává. To je paralela na naše výkony a výsledky,“ okomentoval aktuální stav Hořických předseda oddílu Josef Vydra.

Venku se dařilo také rezervě Chlumce, která zvítězila 4:1 v Rychnově nad Kněžnou. „Trochu jsme zamíchali sestavou a kombinace hráčů áčka, béčka a céčka si dobře sedla. V úterý očekáváme na tréninku velké množství hráčů, neboť odměna za body v podobě pizzy bude připravena,“ poznamenal chlumecký lodivod Richard Vlášek.

Jediná branka padla při zápase ve Rtyni v Podkrkonoší, kde „domácí“ Červený Kostelec trefou Lukáše Hlavy z 55. minuty zdolal hradeckou Třebeš. Poslední Černilov (v šedém) na domácím trávníku podlehl nováčkovi z Jaroměře 0:2.Zdroj: fotbalfoto.cz/Václav Mlejnek

V domácím prostředí se dařilo i dalším třem mužstvům. Jičín roznesl Dobrušku (4:0), pro kterou to byl čtvrtý mač za sebou bez vstřeleného gólu. „V prvním poločase jsme si dali dva čisté vlastence, při snaze se dostat do zápasu náš brankář v 64. minutě uklouzl a domácí upravili do prázdné branky. Zbytek duelu se pouze dohrával. Bohužel v posledních střetnutích prožíváme nelichotivou krizi, kdy vstřelit branku je nadlidský úkol,“ poznamenal Petr Jánský, trenér Dobrušky.

Police bez větších problémů přehrála Kostelec nad Orlicí (3:0), domácí klub toto vítězství posílá do nebe zesnulému bývalému hráči, trenérovi a předsedovi Janu Schirlovi.

Vrchlabí v gólově plodném zápase porazilo Vysokou nad Labem 4:2, když o tříbodovém zisku rozhodlo dvěma góly v závěrečné čtvrthodině.

Co dalšího ještě víkend přinesl?

Čisté konto vychytalo pět gólmanů – jičínský Mäsiar (ročník 1973, v 82. minutě ho střídal mladíček Švorc – ročník 2003), jaroměřský Linhart, polický Vacho, libčanský Tošovský a Středa z Červeného Kostelce. Červené karty mohli rozhodčí nechat doma, neboť nebyla udělena žádná. V tomto kole padlo 32 branek, což činí průměr 4 góly na zápas. Žádný ze střelců opět nezaznamenal hattrick. Dvougólových střelců bylo kvarteto – jaroměřský Kocourek, vrchlabský Hanuš a libčanské duo F. Havrda – R. Kuneš.

Statistiky po třinácti odehraných kolech

Nejlepší střelci: 10 – N. Bekera (Nový Bydžov), J. Matějka (Police nad Metují); 9 – Tipelt (Červený Kostelec), Klapkovský (Police nad Metují), M. Hofman (Libčany), Krotil (Slavia Hradec Králové), Blažek (Nový Bydžov).

Gólmani s vychytanými nulami: 5 – Červenka (Jaroměř); 4 – Moník (Slavia Hradec Králové), Vacho (Police nad Metují); 3 – Strýhal (Nový Bydžov), Mašek (Slavia Hradec Králové), Heřman (Třebeš), Pavliš (Vysoká nad Labem), Klekner (Vrchlabí), Mäsiar (Jičín); 2 – Čábelka (Libčany), Matoušek (Kostelec nad Orlicí), Kašpar (Vysoká nad Labem), Středa (Červený Kostelec); 1 – Pěnička (Dobruška), Syrový, T. Finke (oba Rychnov nad Kněžnou), Šebesta (Černilov), Krejčí (Hořice), Janalík (Vrchlabí), F. Effenberk (Dobruška), Kukal (Chlumec nad Cidlinou B), Lehký (Nový Bydžov), Linhart (Jaroměř), Tošovský (Libčany).