„Nejedeme si to jen užít, budeme se rvát,“ slibuje kouč mužstva v němž nastupují fotbalisté, kteří neměli poslední tři roky profesionální smlouvu. V krajském výběru jsou borci z divize, přeboru a Juniorské ligy.

Jaké budete mít ambice?

Oproti soupeřům vybíráme z omezeného okruhu hráčů. Přesto se pokusíme překvapit.

Víte už něco o soupeřích?

Zatím jsem dvakrát viděl zápas Španělů v kvalifikaci. I na amatérské úrovni to hrají stejně jako jejich reprezentace. Jsou silní na balonu, šikovní, umějí to.

Vybral jste dvacet hráčů. Bylo to složité?

Nominaci nedělám sám, řešíme to hlavně s asistentem Honzou Mílem. Chtěli jsme vycházet z nějaké osy, která vykopala postup, ale na druhou stranu kluci musí být zdraví, musí mít optimální formu. Museli jsme si dát jedno k druhému, tak vznikala nominace.

V mužstvu jsou nečekaně i dva hráči z FC Hradec.

Dostali jsme na ně tip. Nemají smlouvu. Byli jsme se na ně podívat a hned nás zaujali, proto jsme je vzali na přípravný kemp. Mají charakter i fotbalovost.

V týmu je například trutnovský útočník Martin Kejzlar. Tlačil jste na něj, aby se po podzimu v Úpici v A třídě vrátil do divize?

Máme spolu dobrý vztah. Zavolali jsme si, ptal jsem se ho, jak je v Úpici spokojený. Říkal, že si tolik nezahraje jako v divizi, tak jsem mu řekl, ať se vrátí. Že bych ho rád uvítal zpátky. Byl to vždycky dobrý hráč. Ale nestavěl jsem to tak, že když se nevrátí do divize, tak nepojede na Region's Cup.

Do nominace se dostal i zadák Jiří Rejl, jenž za Dvůr Králové v divizi prakticky nenastupuje a hraje B třídu za rezervu. Proč?

Pomohl nám k postupu z republikového kola, ale na kvalifikaci nebyl, protože se zranil. Vím, co v něm je, trénoval jsem ho ve Dvoře. Mám nějaký názor na to, že ve Dvoře teď nehraje, ale je to věc trenéra.