Vysněný cíl nejlepšího střelce krajského přeboru? Postup s Bydžovem do divize

/VIDEOROZHOVOR/ Pod spanilou jízdou novobydžovských fotbalistů letošním ročníkem krajského přeboru je podepsán také šikovný dvacetiletý forvard Nikolas Bekera. Svými třinácti brankami přispěl ke kralování týmu v soutěži a zároveň se prodral do čela pořadí střelců. Co podle něj stojí za dosavadní suverenitou mužstva? Dá se skvělá podzimní šňůra zopakovat? Přijímá roli favorita a očekává těžké jaro? Chtěl by získat korunu krále střelců? Stačí si pustit video, kde se dozvíte i mnohem víc.

rozhovor s nejlepším střelcem KP Nikolasem Bekerou z N. Bydžova | Video: Petr Tomeš

