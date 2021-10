Rozdíl mezi oběma týmy činí pět bodů, ovšem to v tříbodovém systému zase až tolik neznamená, navíc je odehráno teprve jenom něco málo přes třetinu sezony.

V hradecké Orlické kotlině se v něm střetnou dva mančafty, které chtějí reálně útočit na postup do divize. V tabulce druhá Slavia Hradec Králové vyzve vedoucí Nový Bydžov, který je zatím stoprocentní.

Neděle 17. října, 14.30 hodin. Přesně tohle datum a čas by si měl zaškrtnout ve svém kalendáři každý fanoušek krajského fotbalu. Jedná se o výkop velkého podzimního magnetu krajského přeboru.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.